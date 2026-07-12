Une femme de 24 ans tuée par arme blanche dans l’ouest de Londres

Un homme de 44 ans a été arrêté dimanche après la mort d’une jeune femme poignardée dans le quartier de Hayes, à l’ouest de Londres. Un deuxième homme, dans la vingtaine, a également été blessé lors de l’incident.

Un homme de 44 ans a été arrêté dimanche après la mort d’une jeune femme poignardée dans le quartier de Hayes, à l’ouest de Londres. Un deuxième homme, dans la vingtaine, a également été blessé lors de l’incident.

Les policiers ont été appelés dimanche matin dans une propriété située sur Uxbridge Road, à Hayes. À leur arrivée, ils ont découvert une femme de 24 ans présentant des blessures par arme blanche. Malgré l’intervention des secours, elle n’a pas survécu.

Un homme dans la vingtaine a été retrouvé à l’extérieur du bâtiment, lui aussi atteint de coups de couteau. Son état de santé restait incertain dans l’immédiat, la police attendant une mise à jour sur sa condition.

Un suspect de 44 ans a été placé en garde à vue pour suspicion de meurtre. L’enquête est en cours.