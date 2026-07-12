Le Premier ministre irakien attendu à Washington pour renforcer les liens avec les États-Unis

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi doit se rendre à Washington lundi pour une visite officielle destinée à renforcer les relations stratégiques entre l’Irak et les États-Unis. Plusieurs accords dans les secteurs du pétrole et du gaz devraient être signés, dans le cadre d’un partenariat plus large portant sur l’économie, le commerce et les investissements.

Selon le porte-parole du gouvernement irakien, Haider al-Aboudi, les deux pays doivent conclure plusieurs protocoles d’accord dans le domaine énergétique. Ces accords visent notamment à attirer davantage d’entreprises américaines en Irak afin d’accroître les capacités de production pétrolière du pays.

Les autorités irakiennes souhaitent également développer de nouvelles voies d’exportation pour leur pétrole et leur gaz afin de réduire leur dépendance au détroit d’Ormuz. Cette stratégie intervient alors que la fermeture effective de cette voie maritime pendant la guerre entre les États-Unis et l’Iran a entraîné une baisse des revenus pétroliers de l’Irak, comme de plusieurs autres pays producteurs du Golfe.

Bagdad cherche depuis plusieurs années à maintenir un équilibre diplomatique entre ses deux principaux partenaires, les États-Unis et l’Iran, alors que les tensions militaires entre les deux puissances continuent de peser sur la stabilité de la région.

Outre les questions énergétiques, la visite du Premier ministre irakien devrait également porter sur la coopération en matière de sécurité. Selon le gouvernement, le renforcement des capacités des forces armées irakiennes figurera parmi les principaux sujets abordés avec les responsables américains.

Cette visite intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions géopolitiques, l’Irak cherchant à préserver ses intérêts économiques tout en consolidant ses relations avec Washington sans compromettre ses liens avec son voisin iranien.