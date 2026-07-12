Un couple britannique grièvement brûlé retrouvé dans un ravin en Espagne

Pris dans les incendies qui ravagent la province d’Almería, deux ressortissants britanniques en vacances ont été découverts gravement brûlés et semi-conscients au fond d’un ravin. Une opération de secours de deux heures a permis de les évacuer par hélicoptère vers un hôpital.

Pris dans les incendies qui ravagent la province d’Almería, deux ressortissants britanniques en vacances ont été découverts gravement brûlés et semi-conscients au fond d’un ravin. Une opération de secours de deux heures a permis de les évacuer par hélicoptère vers un hôpital.

Les deux victimes, un couple en séjour touristique dans la région, auraient été surprises par les flammes lors d’une randonnée. La Guardia Civil a ratissé le secteur à la recherche de survivants avant de les localiser dans ce ravin difficile d’accès. Leur évacuation par hélicoptère a nécessité près de deux heures d’intervention.

Les incendies qui frappent la province d’Almería ont déjà fait 12 morts et détruit plus de 6 000 hectares de végétation. Au moins 23 personnes restent portées disparues, selon les autorités locales.

Ces feux font partie d’une vague d’incendies meurtriers qui sévit en Espagne, alimentée par des conditions climatiques extrêmes. La province d’Almería, dans le sud-est du pays, figure parmi les zones les plus touchées.