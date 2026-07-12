Gaza : cinq Palestiniens, dont une fillette de 9 ans, tués dans des frappes israéliennes

Au moins cinq personnes, dont une fillette de 9 ans, ont été tuées dimanche lors d’attaques israéliennes dans la bande de Gaza, selon des responsables palestiniens de la santé. Ces nouvelles violences interviennent alors que des discussions diplomatiques sont en cours au Caire sur la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix proposé par le président américain Donald Trump.

D’après les services médicaux palestiniens, des tirs israéliens ont visé un campement de tentes situé à l’est du camp de réfugiés d’Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza. L’attaque a coûté la vie à Tala Abu Matar, une fillette âgée de 9 ans. L’armée israélienne n’a pas commenté dans l’immédiat les circonstances de ce décès.

Par ailleurs, une frappe aérienne a visé une fonderie de métaux dans le quartier de Sabra, dans la ville de Gaza. Selon des témoins, le site a été touché par trois missiles israéliens, faisant quatre morts. Interrogée par Reuters, l’armée israélienne a indiqué avoir ciblé des infrastructures qu’elle qualifie de « terroristes », sans fournir davantage de précisions.

Le cessez-le-feu conclu en octobre 2025 entre Israël et le Hamas a mis fin aux principaux combats dans l’enclave palestinienne. Toutefois, les affrontements n’ont pas cessé. Selon les autorités palestiniennes, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes depuis l’entrée en vigueur de l’accord. Israël indique de son côté que quatre de ses soldats ont été tués par des combattants à Gaza durant cette même période.

Ces nouvelles frappes surviennent alors que des responsables du Hamas sont réunis au Caire pour poursuivre les négociations portant sur la deuxième phase du plan de paix américain. Les discussions visent à consolider le cessez-le-feu et à tenter d’aboutir à une solution durable au conflit, malgré la poursuite des violences sur le terrain.