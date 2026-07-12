Van der Poel s’impose au sprint sur la 9e étape du Tour raccourcie par la canicule

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel a remporté dimanche la neuvième étape du Tour de France entre Malemort et Ussel, en Corrèze, réglant au sprint ses trois compagnons d’échappée. L’étape avait été amputée de trente kilomètres en raison d’une vigilance rouge canicule dans le département.

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel a remporté dimanche la neuvième étape du Tour de France entre Malemort et Ussel, en Corrèze, réglant au sprint ses trois compagnons d’échappée. L’étape avait été amputée de trente kilomètres en raison d’une vigilance rouge canicule dans le département.

155 kilomètres au lieu de 185, une chaleur écrasante et une arrivée à Ussel : c’est dans ces conditions que Mathieu Van der Poel a décroché dimanche sa troisième victoire sur le Tour de France. Le coureur de 31 ans de la formation Alpecin a devancé le Norvégien Tobias Johannessen, le Britannique Tom Pidcock et le Français Alex Baudin dans un sprint à quatre, tandis que le peloton revenait à toute allure dans leur dos.

Petit-fils de Raymond Poulidor, dont les banderoles fleurissaient en nombre sur les routes corréziennes, Van der Poel avait déjà triomphé à Mûr-de-Bretagne en 2021 puis à Boulogne-sur-Mer l’an passé. Ce nouveau succès soulage son équipe Alpecin, où Jasper Philipsen avait manqué les trois premières arrivées au sprint depuis le début de cette édition.

Au classement général, le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec 2 minutes et 42 secondes d’avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Les deux hommes ont terminé dans un peloton d’une quarantaine de coureurs, à six secondes seulement du vainqueur, à la veille de la première journée de repos.

L’étape avait été marquée par une bagarre intense pour intégrer l’échappée du jour sur un terrain accidenté. Julian Alaphilippe s’était montré très offensif en début de course. Le bon groupe s’est constitué dans l’ascension du Suc au May, à mi-parcours, avec huit coureurs dont Johannessen, Pidcock, Van der Poel et Baudin.

L’entente au sein de l’échappée a commencé à se fissurer à 27 kilomètres de l’arrivée, quand le peloton, poussé par l’équipe UAE de Pogacar puis par Netcompany Ineos, s’est retrouvé à trente secondes. Van der Poel a alors placé son attaque dans le Mont Bessou, un raidard de 900 mètres. Johannessen, Baudin et Pidcock, ce dernier contraint de réparer son dérailleur à coups de talon, ont réussi à s’accrocher. Le quatuor a ensuite roulé ensemble jusqu’à Ussel, où le triple vainqueur de Paris-Roubaix a réglé ses adversaires sans difficulté.