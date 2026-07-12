— Wimbledon : Jannik Sinner domine Alexander Zverev et décroche un deuxième titre consécutif

Jannik Sinner a remporté ce dimanche la finale de Wimbledon en battant Alexander Zverev en quatre sets, 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4, au terme d’un combat de 3h46. L’Italien conserve ainsi son titre et soulève le trophée londonien pour la deuxième année consécutive. Face au numéro trois mondial, Sinner a une nouvelle fois démontré sa solidité dans les moments décisifs. Après avoir perdu un premier set extrêmement disputé au tie-break, il est revenu immédiatement dans la rencontre en remportant à son tour le jeu décisif de la deuxième manche, avant de prendre définitivement le contrôle de la finale.

Un premier set arraché par Zverev

Alexander Zverev a longtemps tenu tête au champion italien. Très performant au service et solide dans les échanges de fond de court, l’Allemand est parvenu à faire la différence dans le premier tie-break pour prendre l’avantage. Cette première manche, remportée 7-6, a toutefois demandé de nombreux efforts. Sinner est resté au contact tout au long du set avant de céder sur quelques points décisifs.

Sinner renverse complètement la finale

Le deuxième set marque un tournant. L’Italien élève son niveau de jeu et domine largement le tie-break, remporté 7 points à 2. Ce retour à une manche partout change la dynamique de la rencontre. Dans la troisième manche, Sinner prend rapidement l’ascendant grâce à une qualité de retour supérieure et une grande régularité en fond de court. Il s’impose 6-3 puis confirme sa domination dans le quatrième set, remporté 6-4 après avoir conservé son avance jusqu’à la balle de match.

Un deuxième Wimbledon et un nouveau Grand Chelem

Avec cette victoire, Jannik Sinner ajoute un nouveau titre du Grand Chelem à son palmarès et confirme son statut de numéro un mondial. Il devient double tenant du titre à Wimbledon, une performance qui renforce sa place parmi les références actuelles du tennis mondial. Pour Alexander Zverev, cette finale se termine une nouvelle fois par une déception. Malgré une prestation solide et un premier set remporté, l’Allemand n’a pas réussi à maintenir le rythme imposé par Sinner lors des trois dernières manches. Son attente d’un premier sacre en Grand Chelem se poursuit.