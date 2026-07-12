Incendies en Seine-et-Marne : les autoroutes A5 et A6 fermées, la circulation fortement perturbée

Un important incendie s’est déclaré dimanche en Seine-et-Marne, entraînant d’importantes perturbations sur le réseau autoroutier francilien. Les autoroutes A5 et A6 ont été fermées à la circulation en raison de deux départs de feu distincts, dont l’un s’est propagé à proximité immédiate des voies de circulation.Le premier incendie s’est déclaré en bordure de l’autoroute A6, dans le massif des Trois Pignons, sur la commune de Noisy-sur-École. Les flammes et les importantes fumées dégagées ont rapidement conduit les autorités à interrompre la circulation sur plusieurs portions de l’axe.

La fumée réduit fortement la visibilité sur l’A5

L’autoroute A5 a également été touchée, non pas directement par les flammes, mais par un épais nuage de fumée réduisant fortement la visibilité des automobilistes. Pour des raisons de sécurité, la circulation a été interrompue sur plusieurs kilomètres. Les fermetures concernent notamment le secteur compris entre les sorties 16 et 17, les conditions de circulation ne permettant plus de garantir la sécurité des usagers.

D’importants moyens mobilisés

Les sapeurs-pompiers ont été déployés en nombre afin de contenir les deux incendies et d’empêcher leur propagation. Les forces de l’ordre sont également présentes pour sécuriser les zones concernées et mettre en place les déviations destinées à contourner les secteurs fermés. Les opérations se poursuivent alors que les conditions météorologiques, marquées par la chaleur et la sécheresse, favorisent la propagation rapide des feux de végétation.

Des difficultés de circulation attendues pendant plusieurs heures

Les fermetures des autoroutes A5 et A6 provoquent d’importants ralentissements sur les itinéraires de délestage. Les automobilistes circulant dans le sud de l’Île-de-France sont invités à éviter le secteur jusqu’à la réouverture des axes, qui dépendra de l’évolution des incendies et de la sécurisation complète des lieux.