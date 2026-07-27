Incendies : Macron annonce que le feu est «fixé» dans les Landes, la situation reste «très difficile» en Gironde

Emmanuel Macron annonce que l'incendie dans les Landes est désormais « fixé », bien que des risques de reprises persistent. En Gironde, la situation demeure critique, avec des conditions climatiques défavorables compliquant les efforts des pompiers. Le président souligne l'ampleur des dégâts, avec 116 000 hectares brûlés depuis le début de la saison.

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi que l’incendie qui ravageait les Landes était désormais « fixé ». Le président de la République a toutefois appelé à ne pas relâcher les efforts, alors que les pompiers restent mobilisés et que la situation demeure particulièrement préoccupante en Gironde. Depuis la Gironde, où il s’est rendu auprès des équipes engagées contre les flammes, le chef de l’État a dressé un bilan extrêmement lourd de la saison des feux en France. Selon les chiffres communiqués par Emmanuel Macron, 116 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de la saison.

Le feu ne progresse plus dans les Landes

Concernant les Landes, Emmanuel Macron a confirmé une amélioration décisive de la situation. « L’incendie dans les Landes est fixé », a-t-il déclaré. Un incendie fixé indique que sa progression a été stoppée et que son périmètre est désormais maîtrisé. Des reprises restent possibles, notamment en raison du vent, de la chaleur, de la sécheresse des sols ou de foyers encore actifs sous la végétation. Les pompiers doivent donc poursuivre les opérations de surveillance, de traitement des lisières et d’extinction des points chauds. Leur travail peut encore durer plusieurs jours avant que le feu soit officiellement déclaré éteint.

Une situation toujours très difficile en Gironde

La situation reste en revanche beaucoup plus inquiétante en Gironde. Emmanuel Macron a reconnu que les opérations demeuraient complexes et que la bataille contre les flammes était loin d’être terminée. « La situation reste très difficile en Gironde », a prévenu le président de la République, entouré de représentants des secours et des autorités locales. Les équipes mobilisées doivent composer avec des conditions particulièrement défavorables. Les températures élevées, la sécheresse et les changements de direction du vent peuvent provoquer de nouvelles propagations ou remettre en mouvement des zones qui semblaient stabilisées. Les moyens humains et matériels restent donc concentrés dans les secteurs les plus menacés afin de protéger les habitants, les habitations, les infrastructures et les massifs forestiers.

116 000 hectares brûlés depuis le début de la saison

Emmanuel Macron a également révélé l’ampleur exceptionnelle des dégâts déjà causés par les incendies en France. « 116 000 hectares ont brûlé depuis le début de cette saison des feux », a-t-il indiqué. Ce bilan concerne l’ensemble des surfaces touchées depuis le début de la saison, alors que plusieurs départements ont été confrontés à des incendies particulièrement violents. Les Landes et la Gironde figurent parmi les territoires les plus durement frappés. Derrière ce chiffre se trouvent des milliers d’hectares de forêts détruits, des exploitations agricoles touchées, des habitants évacués et des communes placées sous la menace directe des flammes.

Macron promet de « gagner cette bataille »

Face aux pompiers et aux responsables présents à ses côtés, Emmanuel Macron a voulu afficher sa détermination. « On va gagner cette bataille ensemble », a déclaré le chef de l’État. Il a également rendu hommage aux habitants qui ont perdu leur logement, leurs biens ou une partie de leur activité. « Je sais que certains ont tout perdu, je sais la sidération », a-t-il ajouté, avant de prévenir que les prochaines semaines resteraient difficiles. « Les semaines à venir seront dures et on doit tenir », a insisté Emmanuel Macron.

Même si le feu est désormais fixé dans les Landes, les autorités restent en état d’alerte. En Gironde, les opérations se poursuivent sans relâche pour contenir les incendies encore actifs et éviter de nouvelles avancées des flammes.