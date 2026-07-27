Après avoir viré Cauet, NRJ lui propose un gros chèque pour revenir, mais il refuse : «Il y a un temps pour l’argent et un temps pour la fidélité»

Sébastien Cauet refuse une offre lucrative de NRJ pour revenir à l'antenne, préférant rester fidèle à Europe 2, où il a retrouvé sa place après une longue absence. L'animateur souligne l'importance de la stabilité pour ses auditeurs et choisit de développer sa nouvelle émission, malgré les tensions passées avec NRJ.

Sébastien Cauet a confirmé avoir été approché par NRJ pour effectuer son retour à l’antenne lors de la saison 2026-2027. Près de trois ans après l’avoir écarté de sa grille, la station aurait tenté de convaincre son ancien animateur grâce à une importante proposition financière. L’offre n’a toutefois pas suffi. Désormais installé sur Europe 2, Cauet affirme avoir choisi de rester fidèle à la radio qui lui a permis de reprendre son métier après une longue absence. Son nom avait notamment circulé pour reprendre la tranche laissée vacante par le départ de Camille Combal des après-midis de NRJ.

NRJ tente de récupérer son ancien animateur

Cauet a évoqué directement les sollicitations de NRJ sur sa chaîne YouTube. Sans révéler le montant qui lui aurait été proposé ni l’identité de ses interlocuteurs, il reconnaît que la station a cherché à le faire revenir. L’animateur assure pourtant ne pas avoir hésité à poursuivre son travail sur Europe 2. « Je pense que nous sommes très, très bien ici. Il y a un temps pour l’argent et il y a un temps pour la fidélité. Et quand le travail n’est pas fini… », a-t-il déclaré.

Cette réponse ferme la porte, au moins pour la prochaine saison, à un nouveau retour de Cauet sur NRJ. L’animateur considère que l’émission lancée sur Europe 2 en avril 2025 doit encore être développée et qu’un départ après seulement quelques mois serait prématuré.

« Europe 2 était là quand il n’y avait personne »

Cauet insiste surtout sur la confiance accordée par Europe 2 au moment de son retour à la radio. La station lui a confié sa matinale le 28 avril 2025, du lundi au vendredi entre 7h et 11h, entouré de plusieurs membres historiques de son équipe. « Europe 2 était là. On n’a pas fini le boulot sur Europe 2, on ne fait que commencer. Je pense à la fidélité des gens qui ont été là quand il n’y avait personne », explique-t-il.

L’animateur reconnaît que des propositions peuvent arriver de radios concurrentes, mais estime qu’il ne peut pas quitter immédiatement ceux qui lui ont offert cette nouvelle place. « Il faut savoir rester quand il y a des propositions qui viennent d’à-côté. Il faut savoir être là pour les gens qui ont été là », poursuit-il. Son engagement auprès d’Europe 2 a même été renforcé en avril 2026, lorsque la station lui a également confié une émission en fin de journée, en complément de la matinale.

Cauet refuse l’argent et défend la stabilité de son émission

Au-delà de sa relation avec Europe 2, Cauet affirme penser à ses auditeurs. Un nouveau changement de station, seulement un an après son retour, pourrait selon lui fragiliser une émission encore récente. « Partir trop tôt, ce n’est pas bien. Et ce n’est même pas bien pour les auditeurs », affirme-t-il.

L’animateur précise toutefois ne pas nourrir de colère particulière contre NRJ malgré les conditions de son départ. « Je ne suis pas fâché avec NRJ », assure-t-il, sans fermer définitivement la porte à une collaboration plus lointaine. Pour la rentrée 2026, sa décision est néanmoins prise : Cauet reste sur Europe 2 et refuse le chèque proposé par son ancienne station.

Une éviction brutale de NRJ en novembre 2023

Sébastien Cauet avait été écarté de l’antenne de NRJ le 22 novembre 2023, après la révélation d’une première plainte pour viol. À l’époque, la radio et l’animateur avaient officiellement présenté cette décision comme un « retrait provisoire » décidé d’un commun accord. Son émission C’Cauet, qu’il animait alors chaque jour, avait immédiatement cessé d’être diffusée. L’animateur a depuis été mis en examen pour des faits de viols et d’agression sexuelle. Il conteste les accusations portées contre lui et reste présumé innocent. La relation entre NRJ et Cauet s’était ensuite tendue devant les tribunaux. L’animateur et sa société de production Be Aware réclamaient une indemnisation après l’arrêt de leur collaboration.

Cauet avait perdu sa bataille judiciaire contre la station

Le 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris avait estimé que le contrat liant NRJ à la société de production de Cauet était devenu caduc. Les demandes de l’animateur avaient été rejetées. Cette décision avait été confirmée par la cour d’appel de Paris le 15 novembre 2024. Cauet avait une nouvelle fois été débouté de ses demandes d’indemnisation, mettant un terme à son affrontement contractuel avec son ancien employeur.

Moins de deux ans plus tard, NRJ aurait donc tenté de le récupérer avec une proposition financière conséquente. Cauet ne cache pas l’existence de cette offre, mais estime que le moment n’est pas venu de retourner sur la station. L’animateur choisit ainsi Europe 2, invoquant la fidélité, la stabilité de son équipe et le respect des auditeurs qui l’ont suivi depuis son retour. NRJ devra, de son côté, trouver une autre solution pour reconstruire ses après-midis à la rentrée.