France Inter : Maïtena Biraben succède à Nagui dans la case stratégique de 11 heures

C’est officiel : Maïtena Biraben remplacera Nagui sur France Inter à partir du 24 août. L’animatrice prendra les commandes d’une nouvelle émission de divertissement quotidienne, diffusée de 11h00 à 12h30. Cette nouvelle émission occupera la case jusqu’ici tenue par La Bande originale, émission devenue l’un des rendez-vous importants de la grille de France Inter.

Nagui quitte une émission qu’il portait depuis 2014

Nagui avait annoncé mi-mai son intention d’arrêter la présentation de l’émission à la fin de la saison. Il animait La Bande originale depuis 2014, aux côtés de Leïla Kaddour-Boudadi. Son départ ouvre une nouvelle ère pour France Inter, qui confie cette tranche horaire à une figure connue du grand public.

Maïtena Biraben choisie pour une case très exposée

Le choix de Maïtena Biraben s’appuie sur son profil d’animatrice populaire, expérimentée et identifiée. France Inter mise sur une personnalité capable de tenir une émission de bande, dans un format vivant et accessible. L’animatrice de 58 ans s’est dite très fière de rejoindre France Inter, qu’elle présente comme la radio des Français.

Une carrière marquée par Canal+

Maïtena Biraben arrive sur France Inter après une longue carrière à la télévision. Elle a notamment travaillé sur Canal+ de 2004 à 2016. Elle y a animé plusieurs programmes, dont Le Grand Journal lors de la saison 2015-2016.

Daniel Morin intégré à la nouvelle émission

La future émission est encore en construction, notamment concernant l’équipe de chroniqueurs. Une certitude toutefois : l’humoriste Daniel Morin, figure de France Inter, fera partie du dispositif. Il doit occuper un rôle central dans l’émission, comme repère régulier et fil conducteur.

Un format découpé en trois temps

La nouvelle émission sera structurée en trois demi-heures. La première sera consacrée à un tour de table des chroniqueurs. La deuxième donnera une place à l’invité et à l’actualité. La dernière prendra la forme d’un débat. Avec cette organisation, France Inter installe un rendez-vous de mi-journée mêlant divertissement, conversation, actualité et confrontation d’idées.