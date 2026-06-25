TF1 condamnée à verser 6,875 millions d’euros à Nicolas Hulot dans l’affaire Ushuaïa

TF1 a été condamnée à verser 6,875 millions d’euros à Eole Conseil, la société de Nicolas Hulot. La décision concerne l’exploitation commerciale de la marque Ushuaïa, associée à l’ancienne émission de télévision présentée par Nicolas Hulot sur TF1. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a accordé cette somme à titre de dommages et intérêts.

Le litige porte sur les royalties

Le conflit porte sur les redevances liées à la marque Ushuaïa. Nicolas Hulot estimait avoir droit à une part des revenus tirés de l’exploitation commerciale de la marque. Un accord conclu dans les années 1990 prévoyait qu’il perçoive une part des recettes brutes liées aux produits Ushuaïa. TF1 contestait cette demande.

La vente à L’Oréal au centre du dossier

En 2024, TF1 a vendu à L’Oréal la quasi-totalité des droits sur la marque Ushuaïa. Le montant de cette vente a été estimé à 27,5 millions d’euros. Le tribunal a retenu cette base pour fixer l’indemnisation de Nicolas Hulot. La somme accordée correspond à un quart du montant estimé de la vente.

Ushuaïa, une marque issue d’une émission de TF1

Ushuaïa est d’abord une émission d’aventure et de découverte présentée par Nicolas Hulot sur TF1 à partir de 1987. Le programme a ensuite donné naissance à une marque commerciale exploitée dans plusieurs secteurs, notamment les produits d’hygiène et de cosmétique. L’Oréal exploitait déjà la marque pour des gels douche et des déodorants dans le cadre d’un contrat signé avec TF1.

Une décision encore susceptible d’appel

TF1 peut encore faire appel de cette décision. À ce stade, la condamnation fixe le montant dû à Nicolas Hulot à 6,875 millions d’euros. L’affaire porte uniquement sur les droits financiers liés à l’exploitation commerciale de la marque Ushuaïa.