Guy Stéphan avant Norvège-France: «J’ai la sensation que je ne suis pas à ma place»

Guy Stéphan a répondu aux questions en conférence de presse, jeudi à Boston, avant Norvège-France, dernier match de groupe des Bleus dans la Coupe du monde 2026. L’adjoint de Didier Deschamps remplace le sélectionneur, rentré en France après le décès de sa mère.

« J’ai la sensation que je ne suis pas à ma place devant vous. Ma place est sur le terrain d’entraînement, à mettre le matériel et attendre que les joueurs arrivent », a déclaré Guy Stéphan.

“Une pensée très forte pour Didier et sa famille”

Guy Stéphan a évoqué la situation du sélectionneur : « D’abord, j’ai une pensée très forte pour Didier et sa famille. Il était très affecté par ce qui lui arrive, on le serait à moins. Maintenant, j’ai beaucoup d’échanges avec lui. Je vais m’efforcer de rendre une situation difficile la plus normale possible. »

Il a ensuite confirmé qu’il n’échangerait pas avec Deschamps pendant le match : « Non. Demain, c’est un jour particulier puisque c’est le jour des obsèques. »

Un match important pour finir premier

La France est déjà qualifiée après deux matches et six points. Guy Stéphan a rappelé que le troisième match restait important : « Il faut assurer le 3e match, un match important, pas décisif mais important. »

L’objectif des Bleus est de terminer à la première place du groupe : « Didier et l’ensemble du groupe veulent finir premiers. »

La logistique au centre de l’enjeu

Guy Stéphan a expliqué l’intérêt concret de finir premier : « Au niveau de la logistique, c’est complètement différent. Les temps de trajets sont beaucoup plus importants si on finit 2e, avec une question d’horaires et de températures aussi. La première place, c’est la meilleure. »

Saliba absent, Lacroix attendu

Concernant l’équipe qui jouera, William Saliba ne jouera pas contre la Norvège : « William ne sera pas là demain. Il suffit de se référer à celui qui l’a remplacé ces derniers matches », a répondu Guy Stéphan. Maxence Lacroix est donc attendu pour le remplacer.

Mbappé défendu par Stéphan

Guy Stéphan a sans surprise été interrogé sur le niveau de Kylian Mbappé : « Kylian marque, il n’a jamais cessé de marquer. Évidemment, à un certain moment, il peut y avoir des critiques, à mon sens pas toujours fondées. » Il a rappelé le rôle et les chiffres du capitaine français : « C’est un capitaine, un leader, un joueur hors norme, avec des qualités de vitesse et d’efficacité exceptionnelle. Il a 100 sélections, 60 buts, à 27 ans… Ce sont des chiffres exceptionnels. »

La Norvège prise au sérieux

Guy Stéphan a ensuite détaillé le profil de la Norvège : « L’équipe de Norvège a des individualités très fortes : Haaland, Sorloth, Odegaard. C’est un schéma de jeu bien défini, avec ou sans ballon. Ils sont capables de presser l’adversaire. »

Il a aussi insisté sur les points forts norvégiens : « Ils sont bien sûr performants dans le domaine aérien. Ils ont des qualités sur les coups de pied arrêtés qui me rappellent celles d’Arsenal. Ils ont beaucoup de cohésion et de qualité. On ne fait pas carton plein en qualifications sans cela. »

Les Bleus veulent boucler le groupe en tête

Norvège-France se jouera vendredi à 21 heures. Didier Deschamps sera absent. Guy Stéphan dirigera les Bleus. La France est qualifiée. L’objectif est désormais de finir première du groupe.