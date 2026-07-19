— Les Bleus humiliés par l’Angleterre 6-4. Mbappé meilleur buteur de l’histoire du Mondial

L’équipe de France s’est inclinée lourdement face à l’Angleterre samedi dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 (6-4). Menés 4-0 à la pause, les Bleus ont tenté une remontée spectaculaire en seconde période, sans parvenir à éviter une nouvelle défaite. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a toutefois marqué l’histoire en portant son total à 22 buts en Coupe du monde, ce qui fait de lui le meilleur buteur de tous les temps dans la compétition.

Une première période catastrophique pour les Bleus

La France a très vite sombré. Dès la 3e minute, Declan Rice profite d’une passe ratée de Désiré Doué au milieu de terrain, s’avance plein axe et bat Mike Maignan d’une frappe du droit de 20 mètres. L’Angleterre prend immédiatement le contrôle du match.

Les Anglais font le break à la 18e minute. Sur un corner frappé par Rice depuis la gauche, Ezri Konsa coupe au premier poteau et place une tête décroisée qui trompe Maignan. Entre-temps, les Bleus ont bien tenté de réagir, notamment par Rayan Cherki à la 11e minute, mais Dean Henderson repousse sa frappe.

L’Angleterre continue d’appuyer. À la 33e minute, Marcus Rashford se joue de Warren Zaïre-Emery avec un petit pont avant de frapper de loin, mais Maignan bloque. Quatre minutes plus tard, Bukayo Saka alourdit le score. Servi par Rashford depuis la gauche alors que Maignan est sorti, l’ailier anglais pousse le ballon au fond pour le 3-0.

Le cauchemar français se prolonge juste avant la pause. À la 45e+1, Eberechi Eze lance Saka dans l’axe. L’attaquant d’Arsenal s’en va battre Maignan d’un tir rasant du gauche et signe un doublé. À la mi-temps, l’Angleterre mène 4-0.

Le réveil français mené par Mbappé

Didier Deschamps procède à plusieurs changements dès la pause et la réaction tricolore est immédiate. À la 48e minute, Dayot Upamecano récupère le ballon et se projette. Michael Olise sert Kylian Mbappé dans la surface, et le capitaine des Bleus conclut proprement pour réduire l’écart.

La France revient encore à la 54e minute. Lancé à gauche de la surface anglaise par Mbappé, Bradley Barcola repique dans l’axe et marque en fermant son pied droit. Les Bleus recollent à 4-2 et relancent complètement la rencontre.

La pression française se confirme à la 66e minute. Ousmane Dembélé déborde à droite, puis Mbappé combine très vite avec Olise dans la surface avant de conclure avec précision. La France revient à 4-3 et fait naître l’espoir d’un improbable retour.

Saka scelle le sort du match, Dembélé réduit encore l’écart

Alors que les Bleus poussent pour égaliser, l’Angleterre reprend ses distances en fin de match. À la 87e minute, Bukayo Saka transforme un penalty en prenant Maignan à contre-pied. L’ailier anglais signe un triplé et redonne deux buts d’avance aux Three Lions.

La France ne lâche pourtant pas. À la 90e+6, Upamecano récupère encore le ballon au niveau du rond central et lance Dembélé sur la droite. L’attaquant français entre dans la surface et ajuste Henderson d’un tir placé du gauche. Les Bleus reviennent à 5-4.

Mais l’Angleterre a le dernier mot. À la 90e+8, Jude Bellingham inscrit le sixième but anglais et met définitivement fin au suspense. Le score final est de 6-4 en faveur des hommes de Gareth Southgate.

Mbappé entre seul dans l’histoire de la Coupe du monde

Malgré la défaite, Kylian Mbappé a signé un nouvel exploit personnel. Avec ses deux buts contre l’Angleterre, l’attaquant français atteint 22 réalisations en Coupe du monde et devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition à seulement 27 ans.

Mbappé avait inscrit 4 buts en 2018, 8 en 2022 et compte désormais 10 buts dans cette édition 2026. Son total dépasse celui de Lionel Messi, crédité de 21 buts avant la finale que l’Argentine doit encore disputer contre l’Espagne. Le capitaine des Bleus a donc inscrit samedi ses 21e et 22e buts en Coupe du monde.

La France quitte le Mondial par la toute petite porte

Battue par l’Espagne en demi-finale puis dominée par l’Angleterre dans le match pour la troisième place, l’équipe de France termine finalement quatrième de cette Coupe du monde. Les Bleus auront payé une première période totalement ratée, avec quatre buts encaissés en 45 minutes.

Le réveil de la seconde période, porté par Mbappé, Barcola et Dembélé, n’aura pas suffi à renverser l’Angleterre. Les Anglais repartent avec la troisième place, sorte de médaille en chocolat. La France quitte la compétition sur une piteuse défaite. Le nouveau record individuel signé par son capitaine n’aura malheureusement servi à rien…