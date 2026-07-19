Les compagnies pétrolières internationales suspendent leur production au Kurdistan irakien

Face à la montée des tensions entre Washington et Téhéran, les sociétés pétrolières étrangères opérant dans la région du Kurdistan irakien ont décidé de stopper immédiatement leur production. La décision intervient après la mort de deux militaires américains lors d’attaques iraniennes en Jordanie.

Des responsables irakiens et des sources industrielles régionales ont confirmé la suspension de la production par les compagnies pétrolières internationales présentes dans la région du Kurdistan irakien. Ces sources, qui ont requis l’anonymat, attribuent cette décision à l’escalade des violences entre l’Iran et les États-Unis.

Vendredi, le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé que deux soldats américains ont été tués et qu’un troisième est toujours porté disparu à la suite d’attaques iraniennes combinant missiles balistiques et drones, menées en Jordanie, pays voisin de l’Irak.

Les champs pétroliers occidentaux ont déjà été visés par l’Iran et ses milices chiites alliées. En mars dernier, la société texane HKN avait été contrainte d’interrompre sa production après qu’un groupe soutenu par Téhéran, Kataib Hezbollah, avait frappé ses installations dans la zone de Sarsang, dans la province de Dohuk.

La suspension intervient alors que le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi effectue sa première visite officielle aux États-Unis. Depuis le début de ce déplacement, Bagdad a conclu des dizaines d’accords avec des entreprises américaines, allant de contrats fermes à des mémorandums d’entente, dont la majorité concerne le secteur pétrolier. L’administration Trump exige notamment que Bagdad apporte des garanties de sécurité pour les sociétés américaines actives sur le sol irakien.