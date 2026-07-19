Prison de Condé-sur-Sarthe : la justice ordonne la fin des violences

Le tribunal administratif de Caen a ordonné vendredi au garde des Sceaux de faire cesser les violences commises à l’encontre des détenus de la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne. La décision administrative intervient après la publication début juillet d’un rapport accablant sur les pratiques du personnel pénitentiaire. L’Observatoire international des prisons avait alors saisi la justice pour dénoncer ces agissements.

Des pratiques dénoncées par plusieurs instances

Les juges pointent notamment des fouilles à nu humiliantes ou brutales, ainsi que des pratiques asphyxiantes pouvant s’accompagner de la prise des parties génitales. Ces faits ont été documentés après plusieurs alertes émises par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Plusieurs détenus ont déposé plainte contre ces traitements.

L’établissement pénitentiaire normand, qui accueille des détenus considérés comme particulièrement dangereux, fait désormais l’objet d’une injonction judiciaire contraignant le ministère de la Justice à réagir. Le garde des Sceaux devra mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées.