Tour de France : Pogacar et Vingegaard réveillés à 5h et 2h du matin pour un contrôle antidopage

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont été réveillés en pleine nuit pour subir un contrôle antidopage inopiné, entre deux difficiles étapes de montagne du Tour de France. Le Danois a été contrôlé vers 2h du matin et le maillot jaune vers 5h. Les deux coureurs ont dénoncé des horaires ayant fortement perturbé leur sommeil et leur récupération.

Vingegaard réveillé à 2h du matin

Les contrôleurs ont frappé à la porte de Jonas Vingegaard vers 2h, dans la nuit de samedi à dimanche. Le leader de Visma-Lease a Bike a expliqué avoir d’abord pensé qu’un contrôle antidopage ne pouvait pas être effectué à une heure aussi tardive. Le double vainqueur du Tour de France a mis environ 40mn à retrouver le sommeil. Avant le départ de la 15e étape, il a assuré se sentir suffisamment bien pour courir, tout en dénonçant les conséquences de cette intervention nocturne.

« Je pense que c’est bien de nous tester, mais pas lorsque cela affecte nos performances ou notre sommeil. Tester à 2h du matin, ça dépasse les bornes à mon avis », a déclaré Jonas Vingegaard. Son coéquipier Matteo Jorgenson a exprimé une colère encore plus vive. L’Américain a dénoncé un manque de respect envers des coureurs qui consacrent toute leur soirée à la récupération, particulièrement entre deux journées de haute montagne. « On fait énormément d’efforts pour essayer de récupérer, c’est crucial, surtout entre deux étapes de montagne aussi dures. Et on vous réveille à 2h du matin. Ça me rend furieux », a-t-il expliqué.

Pogacar n’a dormi que quatre heures

Tadej Pogacar a été contrôlé environ trois heures après son rival, vers 5h. Le Slovène a affirmé n’avoir dormi que quatre heures et ne pas avoir réussi à se rendormir après le départ des contrôleurs. Le maillot jaune a raconté avoir écouté d’anciens titres d’Eminem et bu plusieurs cafés en attendant le réveil de son équipe. Il s’est présenté au départ en se décrivant comme « sur-caféiné », tout en conservant un ton détendu. Pogacar a tenu à ne pas accuser directement les personnes venues effectuer le prélèvement. Il a estimé qu’elles ne faisaient qu’appliquer les consignes reçues et que la responsabilité de cet horaire appartenait aux responsables ayant programmé le contrôle. Le Slovène a également rappelé qu’il était déjà contrôlé quotidiennement en raison de son maillot jaune. Des tests aléatoires peuvent s’ajouter à ces contrôles systématiques, mais il ne s’attendait pas à être réveillé en pleine nuit.

Un contrôle entre deux arrivées en altitude

Cette intervention a été organisée après la 14e étape, remportée par Tadej Pogacar au Markstein. Le quadruple vainqueur du Tour a signé à cette occasion son quatrième succès d’étape depuis le départ de Barcelone et porté son avance sur Jonas Vingegaard à 4mn30s au classement général. Les deux hommes devaient reprendre la compétition quelques heures plus tard sur la 15e étape, longue de 183,9km entre Champagnole et le plateau de Solaison. Le parcours comprenait plusieurs ascensions difficiles et une arrivée hors catégorie au terme d’une montée finale de 11,3km à 9,1% de moyenne. Le sommeil et la récupération occupent une place essentielle entre deux étapes de montagne. Les équipes planifient précisément les repas, les soins, les massages et l’heure du coucher de leurs leaders. Le réveil imposé à Vingegaard à 2h et celui de Pogacar à 5h ont donc bouleversé toute leur préparation avant l’une des journées les plus exigeantes du Tour.

Des contrôles confiés à un organisme indépendant

Les opérations antidopage du Tour de France sont menées par l’International Testing Agency. Cet organisme indépendant gère depuis 2021 le programme antidopage de l’Union cycliste internationale. Les contrôles peuvent être réalisés en compétition ou de manière inopinée. Ils permettent notamment de vérifier le sang et les urines des coureurs et d’alimenter leur passeport biologique. Aucun résultat anormal concernant Pogacar ou Vingegaard n’a été annoncé après les prélèvements effectués dans la nuit.