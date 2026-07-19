— Deschamps assume ses erreurs après le naufrage des Bleus : «J’aurais dû faire d’autres choix dès le début»

Didier Deschamps a achevé son mandat à la tête de l’équipe de France par une lourde défaite face à l’Angleterre. Battus 6-4 lors de la petite finale de la Coupe du monde, les Bleus ont complètement sombré en première période avant de réagir après la pause. Pour sa dernière conférence de presse comme sélectionneur, Deschamps a reconnu s’être trompé dans sa composition initiale, défendu ses joueurs et rendu un hommage appuyé à Kylian Mbappé. Le technicien français a également évoqué avec émotion la fin de ses 14 années à la tête de la sélection et la succession désormais promise à Zinédine Zidane.

« Une première mi-temps catastrophique »

Didier Deschamps n’a pas cherché à minimiser la prestation de son équipe. Après une entame désastreuse et une première période durant laquelle les Anglais ont multiplié les buts, le sélectionneur a reconnu la supériorité de l’adversaire : « C’était mieux de finir troisième, malheureusement ça n’a pas été possible après la première mi-temps catastrophique. Je me suis un peu énervé. Avec de l’orgueil et de la fierté, on a failli renverser une montagne insubmersible. L’image de la deuxième mi-temps correspond plus à l’équipe de France, à ce que cette équipe de France a été capable de faire sur cette Coupe du monde : du jeu, marquer pas mal de buts, avec Kylian en tête. La déception est forte sur cette petite finale, mais on est tombés sur une équipe meilleure que nous. » Menés très largement à la pause, les Français ont montré un tout autre visage en seconde période. La réaction a permis de réduire l’écart, sans toutefois réparer les dégâts provoqués au cours des 45 premières minutes.

Deschamps reconnaît une erreur de composition

Le sélectionneur avait décidé de modifier son équipe après la demi-finale perdue 2-0 face à l’Espagne. Plusieurs joueurs peu utilisés depuis le début du tournoi avaient été titularisés contre l’Angleterre. Un choix qu’il jugeait logique avant la rencontre, mais dont il a finalement assumé les conséquences : « Avec les éléments que j’avais, j’ai fait tourner aussi, parce que je pensais que c’était logique de le faire. C’étaient des joueurs qui avaient peu ou pas joué, c’est difficile d’être au niveau, mais de là à être autant en difficulté, je ne pouvais pas l’imaginer. »

Interrogé sur la réaction des Bleus après la pause, Deschamps a rappelé avoir procédé à quatre changements dès la mi-temps : « Le fait de se remobiliser, ça leur ressemble aussi. Ils ont cette fierté et ce caractère. Heureusement. J’aurais pu en changer huit à la mi-temps, mais j’en ai déjà changé pas mal, quatre. C’est bien que l’équipe ait eu cette réaction. »

« C’est moi qui me suis trompé »

Adrien Rabiot avait dénoncé des « comportements inadmissibles » après cette première période ratée. Didier Deschamps n’a pas souhaité désigner publiquement les responsables, mais il a admis que certains joueurs n’avaient pas répondu aux attentes : « Je ne vais pas régler des comptes aujourd’hui. Les joueurs savent bien. Je ne vais pas pointer du doigt. Par contre, à eux, je leur dis toujours. Certainement, comme l’a dit Kylian, il fallait digérer. Mais c’est moi qui me suis trompé, j’aurais dû faire d’autres choix dès le début du match, vous pouvez le dire, et ça se serait peut-être mieux passé. »

Le sélectionneur a ainsi endossé la responsabilité de cette entame manquée, tout en rappelant que les performances individuelles seraient nécessairement évaluées : « Chacun est jugé par rapport à ses performances. Évidemment, certains joueurs auraient pu mieux faire. Je leur souhaite le meilleur à tous. »

Une dernière journée chargée d’émotion

Au-delà de la défaite, cette petite finale marquait la fin officielle de l’ère Deschamps. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, il a dirigé l’équipe de France pendant 14 ans. Au moment de prendre une dernière fois la parole comme sélectionneur, il n’a pas caché son émotion : « Là, pour la première fois, je me suis dit : “C’est la dernière fois que tu fais ça.” J’ai reçu beaucoup de messages, mais il y en a deux ou trois qui m’ont fait pleurer. Ne me demandez pas qui ni pourquoi, parce que ce sont des gens qui comptent pour moi. »

Deschamps a insisté sur la place occupée par l’équipe de France au cours de toutes ces années. : « C’est la fin de quelque chose qui a représenté ce qu’il y a de plus beau. J’ai commencé, quelques-uns étaient là, en 2012, en mettant l’équipe de France au-dessus de tout. J’ai terminé en leur disant ça aussi. Ils peuvent aller dans les plus grands clubs du monde, il n’y a rien, rien au-dessus. »

« J’ai le sentiment d’avoir beaucoup donné »

Didier Deschamps quitte les Bleus sans nouvelle finale mondiale, mais avec la conviction d’avoir maintenu la sélection parmi les meilleures nations pendant plus d’une décennie : « J’ai cette fierté d’avoir été à son service pendant longtemps, trop pour certains, et d’avoir laissé cette équipe en haut, certes pas sur la première marche. Je leur souhaite d’aller tout là-haut et de connaître d’autres succès. J’ai le sentiment d’avoir beaucoup donné. » Son dernier tournoi s’est achevé par deux défaites, contre l’Espagne en demi-finale puis contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place. La France termine donc quatrième de cette Coupe du monde 2026.

Mbappé, « un formidable capitaine »

Malgré la déception collective, Didier Deschamps a dressé un bilan particulièrement élogieux du tournoi réalisé par Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé contre l’Angleterre et devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, le capitaine français a été défendu avec force par son sélectionneur : « Kylian est un joueur extraordinaire et qui, sur le plan humain, a une image qui ne correspond pas à la réalité. Il a été un formidable capitaine. Même s’il y a la déception de ne pas être arrivé au match de demain, à travers ce que je le vois faire sur le terrain et en dehors, je ne regrette pas du tout de l’avoir choisi comme capitaine. Il a été exemplaire sur toute cette Coupe du monde. »

Zidane récupérera une équipe « au plus haut niveau »

Interrogé sur l’héritage transmis à Zinédine Zidane, son successeur annoncé, Didier Deschamps a estimé que l’équipe de France disposait toujours d’un groupe capable de viser les plus grands titres : « Le potentiel est là, il y a de formidables joueurs, qui vont grandir à travers cette expérience. Il y a tout pour que cette équipe de France se maintienne au plus haut niveau. Je ne souhaite pas le malheur, je souhaite à l’équipe de France et à mon successeur que ça se passe le mieux possible. »

Après 14 années passées sur le banc des Bleus, il entend désormais se tenir à distance : « Ce qui est sûr, c’est que, comme je l’ai dit, après, je deviendrai un supporter silencieux. »