L’UE envisage d’élargir le mandat d’Aspides face à la menace houthie sur Bab el-Mandeb

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a annoncé depuis Djibouti que l’UE discute d’un élargissement du mandat de son opération navale Aspides, notamment pour y inclure le déminage maritime, alors que les Houthis seraient en train de se préparer à fermer le détroit de Bab el-Mandeb.

C’est depuis les navires de patrouille de l’UE mouillant à Djibouti que Kaja Kallas a livré ses déclarations les plus directes sur l’avenir de la mission Aspides. L’UE envisage d’y intégrer le déminage maritime et de redéployer temporairement des navires initialement promis à la Coalition of the Willing, une coalition distincte chargée de protéger le détroit d’Hormuz mais « pas encore opérationnelle », selon ses propres termes.

« Si une route commerciale vitale est fermée, nous devons nous assurer que l’autre reste clairement ouverte », a déclaré Kallas à bord d’un des patrouilleurs. « Nous discutons également de la possibilité de modifier le mandat pour y inclure le déminage maritime. » Elle a précisé que les navires en attente pour cette coalition pourraient être déployés « ici sous le commandement d’Aspides, tant que cette coalition n’est pas encore fonctionnelle ».

La visite a coïncidé avec des informations selon lesquelles Téhéran aurait demandé à ses supplétifs yéménites, les Houthis, de se préparer à fermer Bab el-Mandeb si les États-Unis frappaient des infrastructures iraniennes. Ce détroit, large d’environ 30 kilomètres à son point le plus resserré, sépare le Yémen de Djibouti et de l’Érythrée. Entre 10 et 15 % du commerce maritime mondial y transitent, dont une part importante des importations européennes de pétrole et de gaz. Sa fermeture contraindrait les navires à rallonger leur trajet de deux à trois semaines via le cap de Bonne-Espérance.

La pression sur Aspides est déjà tangible. Le contre-amiral Vasileios Gryparis, commandant de l’opération, a indiqué que la mission peine à répondre à la demande du secteur maritime. « Les demandes du secteur du transport maritime augmentent et, en fonction de la volatilité de la situation dans les pays voisins, cela représente une lourde charge pour nous », a-t-il expliqué. « Cela signifie que nous avons besoin de davantage de navires. »

Le général Sean Clancy, président du Comité militaire de l’UE, également présent à Djibouti, a rappelé l’enjeu stratégique : « C’est l’Union européenne qui exprime ici son intérêt stratégique à maintenir la sécurité et à agir comme acteur de sécurité, à travers Aspides et Atalanta, dans le nord-ouest de l’océan Indien. »

Kallas a signé lors de cette visite un nouvel accord de statut des forces entre l’UE et Djibouti pour l’opération Aspides. Elle a averti que les récents tirs de missiles houthis contre l’Arabie saoudite illustrent comment l’instabilité terrestre se traduit en insécurité maritime. « Les attaques répétées de l’Iran contre des navires commerciaux transitant par le détroit d’Hormuz fragilisent l’accord intérimaire avec les États-Unis, tandis que la situation en mer Rouge se dégrade de nouveau », a-t-elle déclaré devant la presse.

Une conséquence moins médiatisée du blocus d’Hormuz s’ajoute au tableau : la recrudescence de la piraterie dans l’océan Indien. Le vice-amiral Ignacio Villanueva Serrano, commandant de l’opération Atalanta, l’explique directement. « Le blocus du détroit d’Hormuz a rendu impossible tout le trafic illégal qui arrivait auparavant du sud du Pakistan vers la Somalie. Les pirates ont donc décidé qu’ils avaient besoin d’argent, ils ont dû revenir à la piraterie. »

Lancée en février 2024 en réponse à la campagne des Houthis contre la navigation commerciale, Aspides est une mission purement défensive couvrant la mer Rouge, le golfe d’Aden, la mer d’Arabie et le golfe d’Oman. Elle ne conduit pas de frappes contre des cibles terrestres. En deux ans, elle a protégé plus de 670 navires marchands et secouru 128 marins. Atalanta, plus ancienne mission navale de l’UE lancée en décembre 2008 contre la piraterie somalienne, est coordonnée depuis le même quartier général djiboutien.

Les Houthis avaient suspendu la plupart de leurs attaques après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas négocié par les États-Unis en octobre 2025, mais ont depuis annoncé leur disposition à les reprendre. Leur campagne, débutée en octobre 2023 en solidarité affichée avec le Hamas, avait provoqué une chute d’environ 50 % du trafic commercial en mer Rouge entre fin 2023 et début 2024, contraignant des dizaines de compagnies maritimes à contourner l’Afrique.