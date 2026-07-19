Un séisme de magnitude 5 frappe la province iranienne du Khuzestan

Les autorités iraniennes ont placé les services d’urgence en état d’alerte dans la province du Khuzestan, touchée ce matin par un tremblement de terre de magnitude 5.

Le gouverneur du Khuzestan, Seyed Mohammad Reza Mowlaizadeh, a indiqué avoir donné « les instructions nécessaires pour la mobilisation totale des forces de secours et opérationnelles ». Les équipes officielles sont déployées sur le terrain pour évaluer l’étendue des dégâts.

À ce stade, aucune victime ni dommage matériel significatif n’ont été signalés dans la région, selon le gouverneur. La situation reste sous surveillance étroite des autorités locales.