— «Un environnement devenu irrespirable» : Didier Deschamps révèle pourquoi il a quitté les Bleus

Didier Deschamps a attendu son dernier match à la tête de l’équipe de France pour expliquer les véritables raisons de son départ. Après 14 ans sur le banc des Bleus, le sélectionneur a affirmé avoir décidé lui-même de partir afin de protéger la sélection d’un climat devenu, selon lui, « tellement irrespirable » autour de sa personne.

« J’ai décidé que ça devait s’arrêter »

Après la défaite contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde, Didier Deschamps est revenu sur une décision annoncée plusieurs mois auparavant. Le technicien a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été poussé vers la sortie et qu’il avait gardé la maîtrise du calendrier. « J’ai décidé que ça devait s’arrêter. L’équipe de France ne mérite pas ça », a-t-il déclaré, en évoquant un environnement devenu impossible à supporter autour de lui. Didier Deschamps a surtout assuré qu’il n’avait pas pris cette décision pour préserver sa situation personnelle. Selon lui, son maintien à la tête des Bleus alimentait désormais une tension permanente susceptible de peser sur les joueurs et sur le fonctionnement de la sélection. Il n’a toutefois nommé personne et n’a désigné précisément ni la Fédération, ni les médias, ni d’anciens joueurs.

Une décision prise pour protéger l’équipe de France

Le sélectionneur a expliqué que son choix avait été longuement mûri. Il aurait pu annoncer son départ avant le début de la Coupe du monde, voire quitter ses fonctions pendant la compétition, mais il affirme avoir refusé de déstabiliser le groupe en pleine préparation ou durant le tournoi. Depuis l’annonce de son départ, Didier Deschamps estime que la pression entourant les Bleus s’était en partie apaisée. Son avenir n’étant plus au centre des discussions, l’équipe pouvait se concentrer sur la Coupe du monde et sur sa tentative de décrocher une troisième étoile. Le technicien n’a jamais caché son attachement au contrôle et à la stabilité. Pendant quatorze ans, il a constamment protégé son vestiaire, limité les prises de parole polémiques et refusé de commenter publiquement les critiques visant ses choix, son management ou le jeu proposé par son équipe.

« Il n’y a rien au-dessus de ce maillot »

Très ému au moment d’évoquer la fin de son mandat, Didier Deschamps a rappelé que l’équipe de France ne lui appartenait pas. Il a présenté ses quatorze années comme une mission effectuée au service de la sélection et du maillot bleu. L’ancien capitaine des champions du monde 1998 a expliqué que cette séparation serait difficile à vivre professionnellement. Depuis son arrivée en 2012, toute son activité était organisée autour des rassemblements, des compétitions internationales, de la préparation des listes et du suivi des joueurs. Didier Deschamps a également annoncé qu’il ne commenterait plus publiquement l’actualité des Bleus. Il souhaite désormais devenir un « supporter silencieux » et respecter un devoir de réserve envers son successeur, son futur staff et les joueurs.

Une dernière soirée complètement folle à Miami

Le dernier match de Didier Deschamps s’est terminé par une défaite spectaculaire contre l’Angleterre, 6-4, dans la rencontre pour la troisième place. Menée 4-0 à la mi-temps après une première période catastrophique, la France a réagi après la pause sans parvenir à renverser les Anglais. À la mi-temps, le sélectionneur avait dénoncé une prestation « inacceptable » et réclamé davantage de détermination, de fierté et d’orgueil. Il a procédé à quatre changements pour tenter de réveiller son équipe. Les Bleus sont revenus dans la rencontre, mais leur réveil a été trop tardif pour offrir une dernière victoire à leur sélectionneur. Cette rencontre était le 185e et dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Son mandat s’est donc achevé sur une quatrième place mondiale, quatre jours après l’élimination contre l’Espagne en demi-finale.

Quatorze années et une deuxième étoile

Nommé en 2012, Didier Deschamps quitte les Bleus avec le mandat le plus long de l’histoire de la sélection française. Il a conduit la France à la finale de l’Euro 2016, au titre mondial en 2018, à la victoire en Ligue des nations en 2021 et à une nouvelle finale de Coupe du monde en 2022. Sous sa direction, l’équipe de France s’est installée parmi les meilleures sélections internationales. Deschamps est également devenu l’un des trois hommes ayant remporté la Coupe du monde comme joueur puis comme sélectionneur, après avoir soulevé le trophée en 1998 avec le brassard de capitaine.

Pas de retraite pour Didier Deschamps

À 57 ans, Didier Deschamps n’a aucune intention de quitter définitivement le football. Il souhaite d’abord se reposer, retrouver ses proches et prendre du recul après plus d’une décennie passée sous une pression permanente. L’ancien entraîneur de Monaco, de la Juventus et de Marseille reste ouvert à plusieurs possibilités. Il n’a fermé la porte ni à un retour dans un club, ni à la direction d’une autre sélection. Il refuse simplement de précipiter la suite de sa carrière.