À Bratislava, des milliers de personnes défilent malgré le recul des droits LGBT en Slovaquie

La 16e Marche des fiertés de Bratislava a réuni plusieurs milliers de participants samedi, dans un pays où le gouvernement de Robert Fico durcit progressivement sa législation contre les personnes LGBTQ+.

Le thème choisi cette année en Slovaquie était le « courage ». Un mot qui résonne particulièrement en Slovaquie, où le Parlement a récemment adopté un amendement constitutionnel interdisant le mariage entre personnes de même sexe et refusant toute reconnaissance juridique aux personnes transgenres. Un texte directement inspiré de la législation hongroise.

Martin Macko, organisateur principal de l’événement, a résumé la contradiction qui traverse le pays : « Alors que le monde devient de plus en plus tolérant, les lois slovaques deviennent de plus en plus restrictives. » La marche entendait précisément s’appuyer sur l’exemple hongrois pour montrer qu’un changement de gouvernement peut inverser cette tendance.

Les participants se sont rassemblés place de la Liberté, à proximité du siège du gouvernement, avant de traverser le centre-ville dans l’après-midi selon un itinéraire similaire à celui de l’année précédente. Concerts et discours ont prolongé l’événement jusqu’en soirée.

Un arrêt solennel a marqué le cortège devant l’ancien bar gay Tepláreň, lieu d’une fusillade commise en octobre 2022 par un homme d’extrême droite. Deux personnes y avaient été tuées. Chaque année depuis, cet hommage constitue l’un des moments les plus chargés de la marche.

Silvia Porubänová, directrice exécutive du Centre national slovaque des droits humains, a pris la parole pour insister sur la nécessité de rester visible : « Le courage d’être visible, d’être soi-même et de défendre ses droits. La plupart d’entre nous avons le sentiment de vivre une période difficile, alors que notre société devient de plus en plus polarisée. »

Des élus étrangers participaient également au défilé. L’eurodéputée française Mélissa Camara a estimé que les attaques contre les droits des femmes et des personnes queer précèdent souvent une offensive plus large contre les institutions démocratiques.

Pour des raisons de sécurité, le parcours exact n’avait pas été communiqué à l’avance. La police avait déployé un dispositif important autour de l’événement, qui s’est déroulé sans incident.

En marge de la Pride, la marche conservatrice « Hrdí na rodinu » (« Fiers de la famille ») s’est tenue comme chaque année. Ses participants ont défilé sous le slogan « Le mariage protège les enfants », brandissant des ballons rouges portant l’inscription « Maman et papa pour toujours ».