Le Danemark a supprimé sa poste publique, l’Union européenne pourrait suivre

Le Danemark a mis fin à son service postal public, une décision qui relance le débat à l’échelle européenne sur l’avenir des obligations de service universel postal au sein de l’Union.

Le Danemark est devenu l’un des premiers pays européens à démanteler son service postal public traditionnel, une évolution qui soulève désormais des questions sur la trajectoire que pourrait emprunter l’Union européenne en matière de politique postale. La question d’un abandon progressif du service universel postal se pose avec une acuité croissante à Bruxelles, où les institutions examinent la pertinence des règles héritées d’une époque où le courrier physique dominait les échanges.

L’exemple danois est scruté par plusieurs États membres confrontés à la chute continue des volumes de courrier et à la hausse des coûts d’exploitation des réseaux postaux nationaux. La transformation des habitudes de communication, accélérée par le numérique, fragilise le modèle économique sur lequel repose l’obligation de distribution universelle.

La Commission européenne n’a pas encore tranché sur une éventuelle révision de la directive postale, mais la pression des opérateurs et de certains gouvernements pour alléger les contraintes réglementaires s’intensifie.