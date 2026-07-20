Italie : le corps d’un journaliste sportif retrouvé tué par balle et brûlé près de Naples

Le corps de Luigi Esposito, journaliste sportif italien de 53 ans, a été retrouvé dans une zone de végétation à Eboli, au sud de Naples, après l’intervention des pompiers appelés pour un incendie. Selon le parquet de Salerne, les premiers éléments de l’enquête laissent penser qu’il s’agit d’un homicide. La victime aurait été tuée par arme à feu avant que son corps ne soit incendié afin de dissimuler le crime.

Le procureur Raffaele Cantone a indiqué que l’état du corps était tel qu’il n’avait pas été immédiatement possible d’identifier le sexe de la victime. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du meurtre ainsi que le ou les auteurs des faits.

Une enquête ouverte pour homicide

Connu sous le nom de Luca dans le milieu journalistique, Luigi Esposito collaborait avec plusieurs médias locaux spécialisés dans le sport. Il occupait également un poste au sein de l’agence régionale italienne pour la protection de l’environnement.

L’Ordre national des journalistes italiens a exprimé sa vive émotion après la découverte du corps. Son président, Carlo Bartoli, a appelé à faire toute la lumière sur ce « meurtre brutal » et attend les conclusions de l’enquête pour déterminer si l’activité professionnelle du journaliste a pu jouer un rôle dans ce crime.