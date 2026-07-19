Espagne : 72 000 hectares brûlés depuis janvier, l’Aragón ravagé par les flammes

Une vague d’incendies frappe l’Espagne depuis plusieurs jours, touchant simultanément plusieurs régions du pays. Le foyer le plus grave se concentre autour d’Orés, en Aragón, où 15 400 hectares ont déjà brûlé et près de 1 000 personnes ont été évacuées.

Depuis le 15 juillet, un incendie parti de la commune d’Orés, près de Saragosse, ravage la comarque aragonaise de Cinco Villas. Samedi 18 juillet, le bilan officiel faisait état de 15 400 hectares consumés dans cette seule zone du nord-est du pays. Environ 1 000 habitants des communes alentour ont dû quitter leurs foyers. À Uncastillo, municipalité aragonaise touchée par les flammes, des journalistes décrivent « un village noir entouré de flammes » et « un panorama désolant ». Le journaliste David Chic, du quotidien régional El Periódico de Aragón, estime que « l’incendie de Cinco Villas est en passe de devenir l’une des plus grandes tragédies forestières qu’a connue la région ».

L’Aragón n’est pas la seule région touchée. Des feux se sont également déclarés en Castille-La Manche, autour de La Mierla, dans la région de Madrid et en Andalousie, où « les températures élevées, le vent et la faible humidité ont compliqué les travaux d’extinction ». Les autorités maintiennent les plans de protection civile et continuent d’évaluer les mesures de prévention adoptées ces dernières heures.

Le bilan humain de cette saison reste lourd. Treize personnes ont péri dans un vaste incendie déclenché le 9 juillet en Andalousie. Depuis le début de l’année 2026, plus de 72 000 hectares ont brûlé sur l’ensemble du territoire espagnol, un chiffre supérieur à celui enregistré sur la même période en France ou au Portugal. L’Espagne avait déjà subi une année 2025 particulièrement meurtrière, avec près de 400 000 hectares partis en fumée et huit morts.