Clacton : 34 candidats face à Farage, un record britannique pour une législative partielle

L’élection partielle d’août dans la circonscription côtière de Clacton réunira 34 candidats, soit le plus grand nombre jamais enregistré lors d’un scrutin parlementaire au Royaume-Uni. Nigel Farage, chef de Reform UK, y brigue un nouveau mandat après avoir lui-même renoncé à son siège de député.

Trente-quatre candidats se présenteront à Clacton le mois prochain, selon le conseil de district de Tendring, l’autorité locale chargée d’organiser le vote. Le précédent record datait de 2008, avec 26 candidats dans la circonscription de Haltemprice and Howden, après la démission du conservateur David Davis qui cherchait lui aussi à se faire réélire.

Nigel Farage avait remporté Clacton en 2024 avec 46,2 % des voix. Il a renoncé à son mandat début juillet, sous la pression d’une enquête parlementaire portant sur un don non déclaré de 5 millions de livres sterling (5,88 millions d’euros). Il a toujours nié toute faute. En annonçant sa démission, il a déclaré avoir « décidé que les habitants de Clacton doivent être les juges de mes actes », y voyant « une occasion de faire un bras d’honneur à tout l’establishment ».

Les quatre grands partis nationaux ont refusé de présenter un candidat, qualifiant la démarche de coup de communication. Le Labour accuse Farage de « tenter désespérément de détourner l’attention », tandis que la cheffe des conservateurs, Kemi Badenoch, lui reproche de « fuir tout examen ».

Parmi les 34 candidats, 20 sont indépendants. Trois membres de l’Official Monster Raving Loony Party figurent également sur la liste, aux côtés de Count Binface, personnage fantaisiste coiffé d’un casque en forme de poubelle et d’une cape noire. L’acteur et militant Laurence Fox, fondateur du parti The Reclaim Party, est aussi candidat.

Le scrutin devrait coûter plus de 275 000 livres (environ 323 000 euros) aux contribuables, selon une estimation du quotidien The Independent. Reform UK a proposé de prendre en charge ces frais, mais le ministère britannique du Logement et des Collectivités locales a jugé cette option illégale : les coûts électoraux doivent être financés par des fonds publics « afin de préserver l’indépendance et l’impartialité du processus électoral ».