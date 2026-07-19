Le commerce en direct chinois pèse 900 milliards de dollars et rivalise avec l’e-commerce américain

Le marché chinois du livestream commerce atteint désormais près de 900 milliards de dollars, un volume qui le place au niveau du commerce électronique américain dans son ensemble.

Le commerce en direct, ou livestream shopping, a pris en Chine une ampleur qui force la comparaison avec le marché américain du e-commerce. Estimé à environ 900 milliards de dollars, ce segment repose sur des ventes réalisées en temps réel via des diffusions vidéo sur des plateformes comme Taobao Live, Douyin ou Kuaishou, où des animateurs présentent et vendent des produits directement à leurs audiences.

Ce chiffre illustre la vitesse à laquelle ce mode de vente s’est imposé dans les habitudes de consommation chinoises, porté par des centaines de millions d’utilisateurs connectés et des infrastructures logistiques capables d’absorber des pics de commandes massifs en quelques heures.

Le commerce électronique américain, longtemps considéré comme la référence mondiale du secteur, se retrouve ainsi talonné par un modèle né en Chine et qui peine encore à s’exporter à grande échelle vers les marchés occidentaux, malgré les tentatives de TikTok Shop notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.