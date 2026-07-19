Jens Spahn démissionne de la présidence du groupe CDU/CSU au Bundestag après la polémique autour de sa GPA

Le président du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag, Jens Spahn, a annoncé sa démission ce vendredi dans une lettre adressée aux membres du groupe. La révélation, mercredi, que son enfant avait été porté par une mère porteuse aux États-Unis avait déclenché une vague de critiques au sein même de son parti.

Dans sa lettre, Jens Spahn écrit avoir préalablement informé le chancelier Friedrich Merz et le chef de la CSU Markus Söder de sa décision. « J’ai informé les présidents de la CDU et de la CSU, Friedrich Merz et Markus Söder, que, par cette lettre adressée à notre groupe, je démissionne de ma fonction de président du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag », indique-t-il.

La crise avait éclaté mercredi lorsque Spahn et son mari, Daniel Funke, ont rendu public le recours à une gestation pour autrui (GPA) aux États-Unis pour avoir un enfant. La GPA est interdite en Allemagne, et la CDU s’oppose depuis des décennies à sa légalisation, une position que Spahn lui-même avait défendue par le passé.

« Ces derniers jours, j’ai pris conscience que mon bonheur personnel, fonder une famille avec mon mari et devenir père, n’est pas compatible avec ma fonction politique », reconnaît-il dans sa lettre. Il ajoute que « le grand écart entre ma décision privée d’avoir un enfant grâce à une gestation pour autrui et l’attente légitime à mon égard en tant que président de notre groupe est devenu plus important que je ne l’avais imaginé ».

Friedrich Merz avait lui-même, peu avant l’annonce, officiellement demandé à Spahn de quitter ses fonctions. Selon le quotidien Bild, le chancelier avait téléphoné samedi matin à plusieurs présidents régionaux de la CDU pour sonder leur opinion sur l’avenir politique du chef de groupe. L’humeur au sein du parti était majoritairement critique.

La section locale de la CDU à Brilon, ville natale de Friedrich Merz, avait publié une lettre ouverte réclamant la démission de Spahn. « Dans l’intérêt de la crédibilité de notre parti ainsi que de la confiance de nos membres et de nos électeurs, nous demandons à Jens Spahn d’en tirer les conséquences politiques », y lisait-on. La lettre jugeait que sa décision personnelle se trouvait « dans un rapport de tension évident » avec les convictions fondamentales défendues par la CDU depuis des décennies, et estimait que « quand l’un des plus hauts représentants de notre parti recourt sciemment à des possibilités à l’étranger qui vont à l’encontre des choix de valeurs portés par le droit allemand, cela envoie un signal désastreux ».

Le responsable CDU Wolfgang Bosbach avait lui aussi poussé Spahn vers la sortie, souhaitant lui épargner « un débat de plusieurs mois » sur sa légitimité à la tête du groupe. Spahn avait pourtant déclaré vendredi dans Bild qu’il parlerait « en septembre » avec le groupe parlementaire de son avenir politique. La première réunion ordinaire après la pause estivale est prévue le 8 septembre, deux jours après les élections régionales en Saxe-Anhalt.

Des voix critiques se sont également élevées du côté des Églises. L’évêque protestant du Wurtemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, a soulevé la question de la « duplicité et de la crédibilité » d’un responsable politique qui rend public un tel recours. L’évêque catholique de Passau, Stefan Oster, a été plus direct, qualifiant de « véritable scandale » le fait qu’un élu de la CDU ait « sciemment enfreint les lois du pays et les lignes directrices de son propre parti » pour satisfaire ses souhaits personnels.

Dans sa lettre de démission, Spahn a remercié son adjoint Alexander Hoffmann, l’ensemble du bureau du groupe, ainsi que le chef de groupe du SPD Matthias Miersch, dont la collaboration a, selon lui, « constitué un pilier de stabilité pour la coalition ».