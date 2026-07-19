L’UE et les États du Golfe réclament l’ouverture permanente du détroit d’Ormuz

L’Union européenne et les pays du Golfe ont conjointement appelé l’Iran à ouvrir le détroit d’Ormuz de façon permanente, sans conditions ni frais de passage.

La demande a été rapportée par la télévision d’État saoudienne. Elle intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de cette voie maritime stratégique, par laquelle transite une part significative du commerce mondial d’hydrocarbures.

Des navires ont été photographiés à l’ancre dans le port de Bandar Abbas, sur les rives iraniennes du détroit, le 18 juin 2026, illustrant l’enjeu concret que représente le contrôle de ce passage pour la navigation internationale.

L’appel commun de Bruxelles et des capitales du Golfe marque une convergence diplomatique rare sur ce dossier, l’Iran étant régulièrement accusé d’entraver ou de menacer la libre circulation dans le détroit.