À Hawaï, les sortants démocrates résistent à la vague progressiste lors des primaires

Lors des primaires démocrates à Hawaï, le représentant Ed Case remporte la victoire avec 57 % des voix, défaisant un challenger progressiste, en dépit des critiques sur ses positions. Le gouverneur Josh Green et la représentante Jill Tokuda conservent également leurs sièges. Ce résultat contraste avec les succès progressistes observés dans d'autres États.

Le représentant Ed Case a remporté samedi la primaire démocrate à Honolulu avec 57 % des voix, écartant un challenger progressiste de 43 ans. Le gouverneur Josh Green et la représentante Jill Tokuda ont également conservé leurs positions.

Ed Case, 73 ans, a consolidé son emprise sur le premier district congressional d’Hawaï en battant le sénateur d’État Jarrett Keohokalole, qui n’a réuni que 34 % des suffrages. Ce centriste, élu à ce siège depuis 2019 et déjà passé par la Chambre des représentants entre 2002 et 2007, affrontera en novembre le candidat républicain Adriel Lam pour un scrutin qui reste très favorable aux démocrates dans cette circonscription d’Honolulu.

La victoire de Case s’inscrit dans un contexte de tensions internes au Parti démocrate, où des élus établis font face à des adversaires plus jeunes portant un programme de gauche. Les progressistes lui reprochaient notamment d’avoir voté en faveur du SAVE Act, une loi portée par l’administration Trump sur l’éligibilité des électeurs, que ses détracteurs accusent d’éroder les droits de vote. Keohokalole avait également mis en avant les contributions de campagne issues du monde des entreprises pour dépeindre Case comme un élu coupé de ses électeurs.

L’argument financier a joué en sens inverse : Case avait averti qu’une défaite lui ferait perdre son poste au sein d’une commission budgétaire clé, privant potentiellement Hawaï de financements fédéraux. Trois autres candidats briguaient également le siège.

Ce résultat tranche avec la dynamique observée ces dernières semaines dans d’autres États, où des candidats de gauche ont réussi à renverser des sortants au Colorado, au Kentucky et à New York. À Hawaï, la tendance est inverse : dans le second district congressional, Jill Tokuda a remporté sa primaire avec 84 % des voix, et le gouverneur Josh Green, en poste depuis 2022, a lui aussi écarté plusieurs challengers pour obtenir l’investiture démocrate.