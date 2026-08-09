Todd Blanche, ex-avocat de Trump, confirmé procureur général des États-Unis

Todd Blanche est confirmé procureur général des États-Unis par le Sénat, avec un vote serré de 50 à 49. Ancien avocat de Donald Trump, sa nomination suscite des controversies, notamment sur son rôle au sein du département de la Justice et des fonds liés à des affaires judiciaires, soulevant des inquiétudes concernant l'indépendance du ministère public.

Le Sénat américain a confirmé Todd Blanche au poste de procureur général par 50 voix contre 49. L’ancien avocat personnel de Donald Trump prend ses fonctions dans un contexte de vives controverses.

La nomination de Todd Blanche à la tête du département de la Justice a été validée de justesse par le Sénat américain, avec un vote serré de 50 voix pour et 49 contre. Ancien avocat personnel de Donald Trump, il devient ainsi le plus haut responsable judiciaire du pays.

Sa confirmation n’a pas été sans heurts. Plusieurs points ont alimenté les débats lors de son examen par les sénateurs : son rôle au sein du département de la Justice, la question des fichiers liés à l’affaire Epstein, et un fonds controversé de 1,8 milliard de dollars présenté comme destiné à lutter contre la « weaponization » de l’appareil judiciaire, dont l’usage reste disputé.

La proximité de Blanche avec le président Trump, dont il a assuré la défense dans plusieurs procédures pénales, a cristallisé les critiques de l’opposition, qui y voit un risque pour l’indépendance du ministère public fédéral.