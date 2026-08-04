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Michigan : une primaire démocrate au Sénat entre pro-Palestine et pro-Israël

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Michigan : une primaire démocrate au Sénat entre pro-Palestine et pro-Israël
Michigan : une primaire démocrate au Sénat entre pro-Palestine et pro-Israël

Les électeurs du Michigan votent ce mardi pour départager le progressiste Abdul El-Sayed et la représentante Haley Stevens lors d’une primaire démocrate au Sénat fédéral. Le scrutin pourrait redéfinir les équilibres au sein du parti et mesurer le poids réel des groupes de lobbying pro-Israël.

Le Michigan est, ce mardi, au centre de l’attention politique américaine. La primaire démocrate pour le Sénat oppose Abdul El-Sayed, figure de l’aile progressiste, à Haley Stevens, représentante sortante au Congrès. Le résultat dira beaucoup sur la direction que le Parti démocrate entend prendre dans cet État clé.

El-Sayed, médecin et ancien candidat au poste de gouverneur, s’est imposé comme l’un des visages du courant progressiste dans le Michigan, un État où la communauté arabo-américaine pèse électoralement. Stevens, de son côté, bénéficie du soutien de groupes de lobbying pro-Israël, dont l’influence dans les primaires démocrates est scrutée de près depuis plusieurs cycles électoraux.

L’issue de ce duel dépasse les frontières du Michigan. Une victoire d’El-Sayed serait interprétée comme un signal fort de la montée en puissance de l’aile gauche du parti face aux candidats plus centristes soutenus par des financeurs traditionnels. Une victoire de Stevens, à l’inverse, confirmerait la capacité de ces réseaux à résister à la pression progressiste, y compris dans des circonscriptions à forte sensibilité sur la question du conflit au Proche-Orient.

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