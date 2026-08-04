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Lula lance sa dernière campagne présidentielle depuis São Paulo

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Lula lance sa dernière campagne présidentielle depuis São Paulo
Lula lance sa dernière campagne présidentielle depuis São Paulo

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a officiellement lancé sa campagne pour la prochaine élection présidentielle lors d’une convention du Parti des travailleurs à São Paulo. À 79 ans, il a affiché sa combativité devant ses partisans et placé la souveraineté nationale au centre de son discours.

Panama sur la tête, Lula s’est présenté dimanche à la convention du PT comme il l’a toujours fait : sans concession à l’image. Ce routier de la politique brésilienne a officialisé ce que ses proches annonçaient depuis plusieurs semaines, en déclarant qu’il s’agissait de sa dernière campagne présidentielle.

Face à ses partisans réunis à São Paulo, il a tenu à dissiper les doutes sur son état de santé, insistant sur sa forme physique qu’il attribue à la pratique régulière du sport. La question de son âge et de sa résistance physique constitue l’un des principaux angles d’attaque de ses adversaires.

Sur le fond, Lula a choisi de placer la souveraineté du Brésil au coeur de sa campagne, notamment sur le dossier des terres rares, sujet particulièrement sensible dans le contexte des tensions commerciales mondiales. Ce positionnement nationaliste suscite une adhésion marquée dans son électorat traditionnel.

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