Ayman Tout sublime les Dolomites italiennes : sa vidéo dépasse les 18 millions de vues sur Instagram

L’entrepreneur libano-ukrainien installé à Dubaï, Ayman Tout, continue de séduire bien au-delà du monde des affaires. Très suivi sur les réseaux sociaux pour ses contenus mêlant voyages, luxe et paysages d’exception, il vient de signer l’un de ses plus grands succès avec une vidéo Instagram qui a déjà franchi la barre des 18 millions de vues.

Dans cette séquence spectaculaire, Ayman Tout plonge dans une piscine naturelle nichée au cœur des Dolomites italiennes, offrant des images d’une rare beauté. Entre eau cristalline, montagnes majestueuses et atmosphère apaisante, la vidéo met en lumière l’un des trésors les plus préservés d’Italie et invite à la contemplation. Les Dolomites, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont réputées pour leurs paysages alpins exceptionnels et attirent chaque année des visiteurs du monde entier.

Pour accompagner ces images, l’entrepreneur a simplement écrit :

“Hidden Gem in Italian Dolomites @chaletmirabell”

Avant d’ajouter les hashtags #Italy, #Dolomiti, #Peace et #Nature, résumant parfaitement l’esprit de cette publication.

Le succès est fulgurant. Avec plus de 18 millions de vues, cette vidéo illustre la capacité d’Ayman Tout à mettre en valeur des destinations d’exception grâce à une réalisation soignée et un sens évident de l’image. À une époque où les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans les choix de voyage, ce type de contenu contribue également à faire découvrir des lieux encore relativement méconnus du grand public.

En mettant à l’honneur les paysages spectaculaires des Dolomites et le cadre du Chalet Mirabell, Ayman Tout confirme qu’une simple vidéo peut devenir une véritable vitrine touristique lorsque l’esthétique rencontre l’authenticité.