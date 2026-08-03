MONDE

Ayman Tout sublime les Dolomites italiennes : sa vidéo dépasse les 18 millions de vues sur Instagram

Par

2 minutes de lecture

Ayman Tout sublime les Dolomites italiennes : sa vidéo dépasse les 18 millions de vues sur Instagram
Ayman Tout sublime les Dolomites italiennes : sa vidéo dépasse les 18 millions de vues sur Instagram

L’entrepreneur libano-ukrainien installé à Dubaï, Ayman Tout, continue de séduire bien au-delà du monde des affaires. Très suivi sur les réseaux sociaux pour ses contenus mêlant voyages, luxe et paysages d’exception, il vient de signer l’un de ses plus grands succès avec une vidéo Instagram qui a déjà franchi la barre des 18 millions de vues.

Dans cette séquence spectaculaire, Ayman Tout plonge dans une piscine naturelle nichée au cœur des Dolomites italiennes, offrant des images d’une rare beauté. Entre eau cristalline, montagnes majestueuses et atmosphère apaisante, la vidéo met en lumière l’un des trésors les plus préservés d’Italie et invite à la contemplation. Les Dolomites, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont réputées pour leurs paysages alpins exceptionnels et attirent chaque année des visiteurs du monde entier.

Pour accompagner ces images, l’entrepreneur a simplement écrit :

“Hidden Gem in Italian Dolomites @chaletmirabell”

Avant d’ajouter les hashtags #Italy, #Dolomiti, #Peace et #Nature, résumant parfaitement l’esprit de cette publication.

Le succès est fulgurant. Avec plus de 18 millions de vues, cette vidéo illustre la capacité d’Ayman Tout à mettre en valeur des destinations d’exception grâce à une réalisation soignée et un sens évident de l’image. À une époque où les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans les choix de voyage, ce type de contenu contribue également à faire découvrir des lieux encore relativement méconnus du grand public.

En mettant à l’honneur les paysages spectaculaires des Dolomites et le cadre du Chalet Mirabell, Ayman Tout confirme qu’une simple vidéo peut devenir une véritable vitrine touristique lorsque l’esthétique rencontre l’authenticité.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une