Amélie-les-Bains instaure un couvre-feu nocturne pour les mineurs de moins de 15 ans

Amélie-les-Bains applique désormais un couvre-feu nocturne pour les moins de 15 ans. La mesure, effective depuis dimanche, interdit aux mineurs de circuler seuls entre 23 heures et 6 heures du matin jusqu’à la rentrée scolaire. Marie Costa, maire de la commune, justifie cette décision par une multiplication des incivilités commises par certains jeunes. L’édile dénonce ce qu’elle appelle une pyromanie d’ambiance, faisant référence à un incendie récent déclenché par deux adolescents dans un secteur difficile d’accès.

Un département marqué par les incendies

Le feu s’était déclaré vendredi dernier dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs jours après son déclenchement, l’incendie restait actif le lundi 27 juillet. La zone touchée a compliqué l’intervention des secours, mobilisés pendant près d’une semaine pour contenir les flammes. Le département avait déjà connu un épisode dramatique début juillet, avec un brasier qui avait parcouru 4 900 hectares selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Des milliers de personnes avaient alors été évacuées.

La maire d’Amélie-les-Bains espère que cette interdiction de circulation nocturne permettra de réduire les comportements à risque. Le couvre-feu s’appliquera pendant toute la période estivale, considérée comme la plus sensible. Les familles devront veiller au respect de cette règle sous peine de sanctions. La mesure vise avant tout à prévenir de nouveaux départs de feu dans une région déjà fragilisée par les incendies à répétition.