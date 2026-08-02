Vidéo choc – Deux hélicoptères de lutte contre les incendies se percutent en Grèce

Deux hélicoptères mobilisés pour combattre un important incendie de forêt se sont percutés en plein vol ce dimanche dans l’ouest d’Athènes, près de la localité de Psatha, en Grèce. L’accident s’est produit alors que les appareils participaient aux opérations aériennes destinées à contenir un feu attisé par des vents violents. Selon les autorités grecques, l’un des hélicoptères s’est écrasé après la collision, tandis que le second a pu effectuer un atterrissage d’urgence. Une importante opération de secours a immédiatement été déclenchée dans cette zone difficile d’accès.

Deux membres d’équipage perdent la vie

Les services de secours ont confirmé la mort de deux membres d’équipage qui se trouvaient à bord de l’un des hélicoptères. Les occupants du second appareil ont pu être secourus vivants. Les victimes participaient à l’intervention contre l’incendie qui ravage plusieurs secteurs situés à l’ouest de la capitale grecque. Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore établies. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’accident.

Des incendies toujours hors de contrôle

La Grèce fait face à une nouvelle vague d’incendies favorisée par des températures élevées, une végétation très sèche et des rafales de vent. Les flammes ont déjà détruit de nombreuses habitations dans plusieurs régions et provoqué des évacuations préventives. Les moyens aériens jouent un rôle essentiel dans la lutte contre ces feux, mais les conditions d’intervention restent particulièrement dangereuses. La collision de ces deux hélicoptères rappelle les risques auxquels sont confrontés quotidiennement les pilotes et les équipes engagées sur ces opérations.