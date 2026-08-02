La Corée du Sud enregistre sa température la plus haute depuis un siècle

La ville de Yangsan, dans le sud-est de la Corée du Sud, a atteint 42,5 degrés Celsius dimanche, un record absolu depuis le début des relevés météorologiques nationaux. Cette vague de chaleur s’inscrit dans une série d’événements climatiques extrêmes qui frappent simultanément plusieurs continents.

À 13h26 heure locale ce dimanche, le thermomètre a grimpé à 42,5 °C à Yangsan, selon l’Agence météorologique coréenne (KMA). C’était le cinquième jour consécutif que la ville dépassait les 40 °C, un seuil que la région n’avait jamais franchi aussi longtemps d’affilée. Le précédent record national de température n’avait pas été battu depuis plus d’un siècle de mesures.

Les alertes canicule restent actives sur une grande partie du territoire sud-coréen, avec des températures atteignant les 37 à 38 °C dans de nombreuses villes. Plus de vingt localités étaient placées dimanche sous le régime d’alerte d’urgence canicule, une catégorie créée cette année pour répondre à l’aggravation des étés. Ce niveau d’alerte se déclenche lorsque la température ressentie dépasse 38 °C ou que le mercure réel atteint 39 °C sur une journée.

Les données de la KMA révèlent que le nombre annuel moyen de jours de canicule a plus que doublé ces cinq dernières années, passant à dix-neuf jours contre huit en moyenne dans les années 1970. L’agence considère comme jour de canicule toute journée où le maximum thermométrique atteint au moins 33 °C.

Les scientifiques rappellent que le changement climatique d’origine humaine rend les vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses. La situation coréenne n’est qu’un épisode parmi d’autres dans un tableau mondial préoccupant.

Au Japon, la chaleur persiste sur les régions orientales et occidentales, poussant les autorités à émettre des alertes aux coups de chaleur dans trente des quarante-sept préfectures du pays. En Europe, des incendies alimentés par des températures élevées et des vents forts ravagent des zones de Grèce, contraignant des habitants à évacuer, tandis que l’Espagne et la France subissent des conditions chaudes et sèches qui augmentent le risque de nouveaux départs de feu.

En Afrique du Nord, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc font face à des incendies majeurs attisés par la chaleur extrême et des vents violents. La Tunisie a fait appel à des aéronefs de lutte contre les incendies venus de l’étranger pour protéger forêts, terres agricoles et villages menacés. Aux États-Unis, une vague de chaleur dangereuse frappe l’Ouest du pays, où les prévisionnistes avertissent que des records pourraient être battus tout en aggravant les risques d’incendie dans des zones déjà touchées par la sécheresse.