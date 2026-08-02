Ted Lasso ressuscite pour une saison 4 inattendue

Alors que la fin de la saison 3 laissait penser que l’aventure était terminée, Ted Lasso fait son grand retour avec une quatrième saison disponible dès le 5 août sur Apple TV+. Diffusée depuis 2020, cette comédie dramatique s’est imposée comme l’une des séries emblématiques de la plateforme, récompensée par 13 Emmy Awards, dont deux fois celui de la meilleure série comique.

Un entraîneur du Kansas propulsé en Angleterre

Le point de départ de la série reste volontairement absurde : Ted Lasso, entraîneur de football américain originaire du Kansas, est recruté pour diriger l’AFC Richmond, un club anglais de première division, alors qu’il ne connaît presque rien au football européen. Mais loin de se limiter à une simple comédie sportive, la série s’est transformée saison après saison en une chronique résolument humaine, davantage centrée sur les relations entre les personnages que sur les terrains de jeu.

Dans ce quatrième opus, Ted Lasso revient à Richmond pour relever ce qu’il présente comme son plus grand défi jusqu’ici : entraîner cette fois une équipe féminine évoluant en deuxième division.

Un pari qui rassure même les allergiques au ballon rond

Comme lors des saisons précédentes, les créateurs de la série assurent que le football ne constitue qu’un prétexte narratif, la série continuant de privilégier l’exploration des liens humains, du leadership bienveillant et de la reconstruction personnelle plutôt que la tactique sportive à proprement parler.

Cette saison inattendue s’annonce comme l’un des événements télévisuels du mois d’août pour les abonnés d’Apple TV+, curieux de découvrir comment la série entend renouveler sa formule après une conclusion qui semblait pourtant définitive.