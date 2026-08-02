745 millions de Pemex pour la couronne de Fátima Bosch ? La justice mexicaine enquête sur un système de blanchiment entre Raúl Rocha et le père de Miss Univers 2025

La nouvelle procédure judiciaire visant Raúl Rocha Cantú fait ressurgir un contrat conclu en 2023 entre Pemex et un consortium comprenant l’une de ses entreprises. Le président et copropriétaire de Miss Univers est désormais visé par une demande de mandat d’arrêt pour de possibles opérations avec des ressources d’origine illicite, l’équivalent du blanchiment d’argent dans la législation mexicaine.

Au milieu des mouvements financiers examinés par les autorités apparaît Soluciones Gasíferas del Sur, société contrôlée par Raúl Rocha Cantú. Cette entreprise avait obtenu, avec un partenaire, un marché de 745,6 millions de pesos auprès de Pemex. Or, au moment de l’attribution, le père de Fátima Bosch, future Miss Univers 2025, occupait un poste élevé au sein de la compagnie pétrolière publique mexicaine.

Un contrat de 745,6 millions de pesos signé en 2023

Le document porte le numéro 640853806. Il a été signé le 7 février 2023 entre Pemex et un consortium composé de Servicios PJP4 de México, présenté comme chef de file, et de Soluciones Gasíferas del Sur, société dont Raúl Rocha Cantú détenait 800 des 1 000 actions.

Le montant maximal annoncé atteignait précisément 745 645 019,93 pesos mexicains, hors taxe. Le marché concernait la construction de conduites terrestres destinées à la collecte et au transport d’hydrocarbures dans les installations de Pemex Exploration et Production situées dans le sud du Mexique. Il comprenait également des équipements anticorrosion, des systèmes de surveillance, des plateformes, des routes d’accès et différentes infrastructures techniques.

La procédure avait pris la forme d’un appel d’offres international électronique. Le contrat devait être exécuté pendant 328 jours, entre février et décembre 2023.

Le père de Fátima Bosch occupait un poste élevé chez Pemex

Bernardo Bosch Hernández, père de Fátima Bosch, travaillait depuis près de trois décennies pour Pemex. En 2023, il était conseiller auprès de la direction générale de Pemex Exploration et Production.

En octobre 2025, quelques semaines avant la victoire de sa fille à Miss Univers, Bernardo Bosch a été nommé sous-directeur chargé de la sécurité, de la santé, de la gestion environnementale, de l’énergie et de la fiabilité chez Pemex. Sa nomination apparaît dans une décision du conseil d’administration de la compagnie.

Son parcours avait déjà suscité une polémique en 2019. Il avait alors été destitué et interdit d’exercer une fonction publique pendant dix ans après des interrogations concernant plusieurs millions de pesos figurant dans son patrimoine. Cette sanction a ensuite été annulée par la justice administrative, permettant son retour au sein de Pemex.

Le contrat désormais cité dans une enquête pour blanchiment

La plainte déposée par l’Unité de renseignement financier mexicaine en décembre 2025 décrit un système présumé de circulation de fonds reposant sur plusieurs sociétés, comptes bancaires et personnes physiques.

Les enquêteurs présentent Raúl Rocha Cantú comme le probable bénéficiaire effectif et l’organisateur de la structure financière examinée. Plusieurs entreprises sont citées, dont Soluciones Gasíferas del Sur. Le contrat conclu avec Pemex pour 745,6 millions de pesos figure lui aussi dans le dossier transmis à la justice.

L’enquête évoque l’hypothèse selon laquelle ce marché aurait pu constituer un avantage accordé à Raúl Rocha Cantú, en raison du poste occupé chez Pemex par le père de Fátima Bosch.

Des accusations de favoritisme après la victoire de Fátima Bosch

Le contrat avait déjà provoqué une violente polémique après le sacre de Fátima Bosch. Omar Harfouch, qui faisait partie du jury de Miss Univers 2025, avait démissionné et dénoncé des irrégularités dans la sélection des finalistes et affirmé que la candidate mexicaine aurait bénéficié de soutiens internes.

Le rapprochement entre le contrat Pemex, l’entreprise de Raúl Rocha et le poste occupé par Bernardo Bosch avait alors alimenté les accusations de conflit d’intérêts. Deux membres du jury avaient quitté le concours avant la finale, tandis que l’organisation rejetait toute manipulation des résultats.

Pemex avait confirmé l’existence du marché, tout en rappelant qu’il n’était plus en vigueur. La compagnie publique avait également assuré ne disposer d’aucun moyen d’influence sur l’organisation du concours : « Pemex n’a aucune ingérence auprès des dirigeants du concours international Miss Univers. »

Raúl Rocha Cantú avait lui aussi nié tout favoritisme. Il affirmait avoir rencontré la famille Bosch seulement en septembre 2025, alors que le contrat était terminé depuis près de deux ans. Fátima Bosch a refusé de renoncer à sa couronne et soutenu qu’aucune preuve n’avait été produite contre elle.

Miss Univers 2026 organisé à Puerto Rico sous la menace des affaires judiciaires

La 75e édition de Miss Univers doit se tenir en novembre 2026 à Puerto Rico. Le concours continue de préparer cette célébration malgré les procédures visant plusieurs figures liées à sa gouvernance.

Raúl Rocha Cantú fait l’objet de plusieurs enquêtes au Mexique, notamment pour des faits présumés de blanchiment, de trafic d’hydrocarbures, de trafic d’armes et de délinquance organisée. Jakkaphong « Anne » Jakrajutatip, autre figure historique de l’actionnariat de Miss Univers, a également été visée en Thaïlande par un mandat d’arrêt dans une affaire distincte de fraude.

Les autorités de Puerto Rico ont d’ailleurs cherché à renégocier l’accord entourant l’organisation de l’événement afin d’écarter Raúl Rocha des opérations directement liées au concours et de protéger les fonds publics engagés.