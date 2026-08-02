Deuxième mandat d’arrêt contre Raúl Rocha : une nouvelle enquête pour blanchiment d’argent alourdit le dossier du copropriétaire de Miss Univers

La justice fédérale mexicaine a sollicité un nouveau mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de l’organisation Miss Universe. Cette nouvelle procédure repose sur des soupçons d’opérations avec des ressources d’origine illicite, l’équivalent du blanchiment d’argent dans la législation mexicaine. L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’Unité de renseignement financier. Elle vise à déterminer l’origine et la destination de nombreux flux financiers transitant par plusieurs sociétés liées à l’entrepreneur, ainsi que d’éventuels mécanismes destinés à dissimuler l’origine de ces fonds.

Des centaines de millions de pesos passés au crible

Le dossier judiciaire porte sur plusieurs entreprises considérées comme faisant partie de la structure financière examinée par les autorités. Les enquêteurs affirment notamment que la société Impulsora Eagle S.A. de C.V. a enregistré des mouvements financiers atteignant 122.847.167 pesos en une année et a également reçu un paiement de 667.902 pesos de la municipalité de Los Cabos, en Basse-Californie du Sud.

Une autre société, Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan S.A. de C.V., aurait effectué 437 dépôts représentant 69.508.755 pesos, auxquels s’ajouteraient 17.449.680 pesos de mouvements supplémentaires. Selon les enquêteurs, ces opérations pourraient correspondre à l’utilisation de restaurants comme sociétés de façade destinées à intégrer des liquidités dans le système bancaire.

La plainte cite également Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., une entreprise appartenant à Raúl Rocha Cantú, qui a obtenu un contrat avec Petróleos Mexicanos (Pemex) d’une valeur de 745 645 019 pesos.

Les investigations mentionnent aussi GI Euromex S.A. de C.V., présentée comme la société qui assurait les fonctions de trésorerie et de holding opérationnel de la structure financière présumée. Selon les documents de l’enquête, cette société aurait enregistré, entre mai et octobre 2025, des mouvements bancaires dépassant 122 millions de pesos puis 123 millions de pesos.

Près de 500 comptes bancaires gelés

Dans le cadre des investigations, les autorités mexicaines ont procédé au gel d’environ 500 comptes bancaires susceptibles d’être liés au réseau financier examiné. Ces mesures doivent permettre de retracer les flux financiers et établir les responsabilités éventuelles des différentes personnes et sociétés visées par l’enquête.

Ce nouveau mandat d’arrêt s’ajoute à une précédente procédure judiciaire engagée contre Raúl Rocha Cantú. L’année dernière, un juge du Centre fédéral de justice pénale de Querétaro avait ordonné son arrestation pour des soupçons de criminalité organisée, de trafic d’armes à feu, de trafic d’hydrocarbures et de liens présumés avec les Cartels.

Cette première ordonnance n’avait toutefois pas été exécutée. L’homme d’affaires avait bénéficié d’un critère d’opportunité, un dispositif juridique lui permettant de devenir témoin collaborateur dans le cadre de l’enquête. Par la suite, les autorités ont indiqué qu’il ne s’était pas présenté aux entretiens programmés par le ministère public fédéral le 8 décembre de l’année précédente. La FGR a alors demandé la réactivation du mandat d’arrêt.

Raúl Rocha Cantú avait obtenu dans un premier temps une suspension grâce à une procédure d’amparo. Quelques jours plus tard, le Deuxième tribunal collégial en matière pénale du Quatrième circuit a annulé cette mesure, rouvrant la possibilité d’exécuter son arrestation.

Miss Univers de nouveau éclaboussé par les scandales de Raúl Rocha

Le nom de Raúl Rocha Cantú est associé à Miss Univers depuis qu’il en est copropriétaire. Mais les nouvelles poursuites judiciaires attirent de nouveau l’attention sur la gouvernance du groupe, dont les liens avec les cartels entachent plus que jamais la réputation et la crédibilité…