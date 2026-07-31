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Jul menacé par la DZ Mafia : le rappeur aurait quitté Marseille et renforcé sa sécurité

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Jul menacé par la DZ Mafia : le rappeur aurait quitté Marseille et renforcé sa sécurité
Jul menacé par la DZ Mafia : le rappeur aurait quitté Marseille et renforcé sa sécurité

Le rappeur marseillais Jul aurait quitté Marseille après avoir fait l’objet de menaces attribuées à la DZ Mafia, une organisation criminelle particulièrement active dans la région. Selon les informations révélées ces dernières heures, le collectif aurait cherché à obtenir une partie des revenus de l’artiste en exerçant des pressions à son encontre. Le groupe criminel est soupçonné de vouloir imposer un système de racket visant plusieurs personnalités susceptibles de générer d’importants revenus. Jul aurait ainsi été considéré comme une cible potentielle en raison de son immense succès commercial et de ses activités musicales.

Un dispositif de sécurité renforcé

Face à cette situation, Jul aurait choisi de prendre d’importantes mesures de protection. L’artiste aurait quitté Marseille afin de préserver sa sécurité et celle de son entourage. Des précautions supplémentaires auraient également été mises en place dans son quotidien pour limiter les risques. Aucune déclaration publique de Jul ou de son entourage n’est venue confirmer officiellement ces informations à ce stade.

Une autre personnalité également visée

Quelques jours auparavant, une autre personnalité marseillaise avait déjà été la cible d’actes d’intimidation. Le véhicule de Carla Moreau, ancienne candidate de téléréalité connue notamment pour sa participation à Les Marseillais et Escape Island, avait été incendié devant son domicile. Selon les premiers éléments de l’enquête, une note avait été laissée sur place afin de réclamer le versement de 60 000 euros au profit de la DZ Mafia. Les faits ont conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour tentative d’extorsion.

Depuis plusieurs mois, la DZ Mafia fait l’objet de multiples investigations en raison de son implication présumée dans des affaires de trafic de stupéfiants, de violences, de règlements de comptes et d’extorsions dans la région marseillaise.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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