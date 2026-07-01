Quatre nouvelles interpellations dans l’enquête sur la mort de Mehdi Kessaci

L’enquête sur l’assassinat de Mehdi Kessaci, tué par balles à Marseille le 13 novembre 2025, a connu une nouvelle avancée avec l’interpellation de quatre nouveaux suspects mardi. Selon une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien, ces arrestations s’ajoutent aux six mises en examen prononcées fin mars contre cinq hommes et une femme. La victime, âgée de 20 ans, était inconnue des services de police et totalement étrangère au trafic de stupéfiants.

Les investigations menées par la police judiciaire, avec l’appui de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO), ont permis de préciser le rôle présumé de ces nouveaux suspects. Trois d’entre eux sont soupçonnés d’avoir participé à la préparation logistique de l’opération ou aux actes commis après le meurtre. Le quatrième aurait été recruté comme tireur pour une précédente opération envisagée la veille des faits, finalement abandonnée. Il est présenté comme un exécutant lié à la DZ Mafia.

Une erreur de cible au cœur du dossier

Les enquêteurs estiment désormais que Mehdi Kessaci n’était pas la cible visée par les auteurs des tirs. Selon leurs conclusions, les commanditaires cherchaient en réalité à atteindre son frère, Amine Kessaci, militant engagé contre le narcotrafic à Marseille. Devenu quatrième adjoint au maire de Marseille, Benoît Payan, à l’issue des élections municipales de mars, il s’est imposé ces dernières années comme une figure de la lutte contre les réseaux criminels dans la cité phocéenne.

L’information judiciaire est conduite par des juges d’instruction parisiens sous la supervision du Parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco). Les autorités attribuent ce meurtre à la DZ Mafia, l’un des principaux groupes criminels marseillais impliqués dans le trafic de stupéfiants. Selon les chiffres officiels, le narcobanditisme a fait 17 morts à Marseille en 2025, un bilan en baisse après les 24 victimes recensées en 2024 et les 49 décès enregistrés en 2023, année marquée par une violente guerre entre organisations rivales pour le contrôle des points de deal.