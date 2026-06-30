Les avocats de Guyane mobilisés contre le projet de loi SURE de Darmanin

Les avocats guyanais organisent une journée justice morte ce 29 juin pour dénoncer la réforme judiciaire portée par Gérald Darmanin, à la veille de son examen à l’Assemblée.

Les avocats de Guyane ont observé une journée justice morte ce dimanche 29 juin, rejoignant ainsi la mobilisation nationale contre le projet de loi SURE défendu par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Cette réforme de la justice, qui doit être examinée par l’Assemblée nationale dès le 30 juin, suscite une opposition frontale de la profession. Le barreau guyanais exige le retrait total du texte, qu’il juge contraire aux principes fondamentaux de la défense et du procès équitable.

Une justice expéditive dénoncée

Les avocats dénoncent ce qu’ils qualifient de justice expéditive et pointent une menace directe sur les droits des justiciables. Selon les opposants au projet, la réforme porterait atteinte aux garanties procédurales essentielles et fragiliserait le rôle de la défense dans un système judiciaire déjà sous tension. Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement plus large de contestation qui traverse l’ensemble du monde judiciaire, juges et avocats confondus, face à une justice considérée par beaucoup comme en faillite.

Le texte SURE, acronyme qui reste à préciser dans sa version définitive, concentre les critiques d’une partie importante du système judiciaire français. Les professionnels du droit reprochent au garde des Sceaux de proposer des solutions inadaptées aux véritables problèmes de la justice. La contestation se structure autour de la crainte d’une accélération des procédures au détriment des droits de la défense, dans un contexte où les territoires ultramarins comme la Guyane connaissent déjà des difficultés spécifiques d’accès à la justice.