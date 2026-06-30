Recyclage : tensions entre l’État et les collectivités autour de la consigne plastique

Le projet gouvernemental visant à instaurer un système de consigne pour les bouteilles en plastique suscite une vive opposition de la part d’élus locaux, qui dénoncent une concertation jugée insuffisante. Plusieurs représentants de collectivités ont quitté une réunion organisée mardi par le ministère de la Transition écologique, marquant leur désaccord avec la méthode employée.

Les associations d’élus reprochent à l’exécutif d’imposer une réforme sans tenir compte des dispositifs de tri déjà en place dans les territoires. Elles estiment que ce mécanisme pourrait fragiliser les finances locales, en réduisant les recettes issues du recyclage des déchets.

Une réforme contestée sur le fond



Au-delà de la méthode, les critiques portent également sur l’efficacité environnementale du projet. Certains acteurs dénoncent une mesure de «greenwashing», estimant qu’elle ne répondrait pas aux enjeux globaux de réduction des déchets plastiques. De son côté, le gouvernement défend un outil destiné à améliorer le taux de collecte et à accélérer la transition vers une économie plus circulaire.

Le débat devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, alors que l’exécutif entend avancer sur ce dossier sensible, en cherchant à convaincre des élus locaux toujours largement sceptiques.