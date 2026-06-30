Aérien : la compagnie SAS annonce une commande historique d’appareils long-courriers

La compagnie scandinave Scandinavian Airlines System (SAS) a annoncé une commande pouvant atteindre 40 avions gros-porteurs auprès de Airbus, pour un montant total supérieur à 10 milliards de dollars. Il s’agit du plus important investissement jamais réalisé par l’entreprise.

Cette commande comprend des appareils de nouvelle génération ainsi que des modèles destinés à soutenir les besoins immédiats de la compagnie. L’objectif est de renforcer les capacités long-courrier dans un contexte de reprise progressive du trafic aérien et de modernisation de la flotte.

Une stratégie de relance et de croissance



Cette décision s’inscrit dans une phase de transformation engagée après plusieurs années marquées par des difficultés financières, notamment liées à la crise sanitaire. La compagnie a récemment revu sa structure capitalistique, avec l’entrée progressive de Air France-KLM comme actionnaire de référence.

SAS mise sur cette expansion pour soutenir sa croissance à moyen et long terme, avec des retombées économiques attendues en Scandinavie, notamment en matière d’emplois. Le groupe estime que ses projets de développement pourraient générer plusieurs dizaines de milliers de postes dans la région d’ici la fin de la décennie.