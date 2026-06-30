Gouvernance : litige entre EDF et ses représentants sur la rémunération des cadres

Les représentants des salariés d’EDF ont décidé de porter l’affaire devant la justice afin d’obtenir des informations sur la rémunération des cadres dirigeants de l’entreprise. Le Comité social et économique central (CSEC) dénonce un manque de transparence et estime que certaines données essentielles ne lui sont pas communiquées.

Selon cette instance représentative, la direction refuserait de transmettre à son expert les éléments détaillés concernant les salaires des dirigeants, alors même que ces informations seraient accessibles pour les autres catégories de personnel. Une situation jugée contraire aux principes de transparence attendus d’une entreprise publique.

Une exigence de transparence contestée



Face à ce blocage, le CSEC a engagé une procédure judiciaire. Une audience est prévue le 2 juillet devant le tribunal judiciaire de Paris, où les représentants du personnel espèrent contraindre l’entreprise à divulguer ces informations. Ils considèrent que cette opacité nuit au bon exercice de leurs missions de contrôle.

De son côté, l’entreprise n’a pas encore détaillé publiquement sa position dans ce litige. Cette action en justice intervient dans un contexte plus large de débats sur la gouvernance et la transparence des grandes entreprises publiques, notamment en matière de rémunération des dirigeants.