Le livret A devrait retrouver des couleurs dès cet été

Le rendement du Livret A devrait être relevé dans les prochaines semaines. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé ce mardi que le taux du placement d’épargne sera « orienté à la hausse » à l’issue des calculs menés avec la Banque de France. La décision officielle est attendue à la mi-juillet.

Une révision liée au retour de l’inflation

Le ministre n’a pas précisé le niveau de cette revalorisation, indiquant que les derniers arbitrages étaient encore en cours. Cette hausse doit tenir compte de l’accélération récente de l’inflation, alimentée notamment par les tensions au Moyen-Orient, conformément au mécanisme de révision du Livret A.

Le taux du Livret A avait été abaissé à 1,5 % en février, son plus faible niveau depuis plusieurs années, réduisant sensiblement la rémunération du placement préféré des Français. Son relèvement offrirait un meilleur rendement aux quelque 57 millions de détenteurs d’un Livret A.

La nouvelle rémunération sera proposée par le gouverneur de la Banque de France avant d’être validée par le gouvernement. Elle devrait entrer en vigueur dans le courant de l’été.