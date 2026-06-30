Le député de l’Eure, Philippe Brun, veut porter une nouvelle ligne au sein du PS

Le député socialiste Philippe Brun a annoncé mardi sa candidature à la primaire interne que le Parti socialiste pourrait organiser en vue de l’élection présidentielle de 2027. À quelques heures du conseil national du parti, l’élu de l’Eure affirme vouloir défendre une orientation davantage tournée vers les classes populaires, avec un accent particulier sur les salaires et le pouvoir d’achat.

Fondateur du mouvement La ligne populaire, Philippe Brun estime que le PS doit renouer avec son électorat traditionnel et faire émerger une nouvelle génération de responsables politiques. Il présente sa démarche comme un projet d’idées destiné à replacer les préoccupations du quotidien au cœur du débat.

Une primaire encore à définir

Réuni ce mardi, le conseil national du Parti socialiste doit notamment arrêter les contours d’une éventuelle primaire, dont l’organisation pourrait intervenir à l’automne. Cette consultation pourrait être réservée au seul espace social-démocrate afin de désigner le candidat du parti pour 2027.

La candidature de Philippe Brun vient ainsi étoffer une liste déjà composée de plusieurs personnalités déclarées ou pressenties, parmi lesquelles Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Karim Bouamrane, François Hollande, Jérôme Guedj et Boris Vallaud. Le PS espère désormais clarifier sa stratégie après plusieurs mois de divisions internes.