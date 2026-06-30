Abus sexuels : l’Église catholique de San Francisco conclut un accord record de 395 millions de dollars

L’archidiocèse catholique de San Francisco a annoncé un accord à l’amiable de 395 millions de dollars avec environ 530 personnes affirmant avoir été victimes d’abus sexuels durant leur enfance de la part de prêtres. Cet accord, le plus important jamais conclu par un diocèse catholique dans le cadre d’une procédure de faillite aux États-Unis, doit encore être approuvé par un juge fédéral.

L’indemnisation vise à mettre un terme à la procédure de faillite engagée par l’archidiocèse en 2023. Le dossier est actuellement examiné par le juge américain des faillites Dennis Montali, qui devra valider définitivement l’accord.

Outre l’indemnisation financière, l’archidiocèse, qui compte près de 450 000 catholiques dans les comtés de San Francisco, San Mateo et Marin, s’est engagé à publier les noms des prêtres faisant l’objet d’accusations jugées crédibles d’abus sexuels sur mineurs. Il promet également de renforcer ses mesures de prévention afin d’éviter de nouveaux faits de ce type.

Dans un communiqué, l’archevêque de San Francisco, Salvatore Cordileone, a affirmé que l’Église restait « engagée dans la guérison et le soutien des victimes » et a exprimé le souhait de voir disparaître ce qu’il a qualifié de « crime honteux ».

La faillite de l’archidiocèse s’inscrit dans une tendance plus large observée aux États-Unis. Plus d’une vingtaine de diocèses catholiques ont eu recours à cette procédure après l’adoption, en Californie, à New York et dans d’autres États, de lois permettant temporairement aux victimes de poursuivre en justice les auteurs présumés d’abus sexuels, même lorsque les faits remontent à plusieurs décennies.

Avec ses 395 millions de dollars, cet accord dépasse le précédent record de 323 millions de dollars conclu par le diocèse de Rockville Centre, dans l’État de New York, dans le cadre d’une faillite. D’autres diocèses, notamment ceux de Los Angeles et de New York, ont versé des indemnisations encore plus importantes ces dernières années, mais sans passer par une procédure de faillite.