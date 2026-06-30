Fort Boyard avancé à 20h50 : France 2 bouscule son prime pour la Coupe du monde

France 2 avancera exceptionnellement l’horaire de diffusion des trois premières émissions de Fort Boyard cet été. Les numéros des 4, 11 et 18 juillet 2026 seront programmés à 20h50, au lieu de l’horaire habituel de 21h10. Ce changement concerne le début de la nouvelle saison du jeu d’aventure, qui revient sur France 2 avec Cyril Féraud à la présentation.

20 minutes gagnées avant le football

La décision est liée à la Coupe du monde. France Télévisions veut permettre aux téléspectateurs de suivre Fort Boyard plus tôt dans la soirée, puis de basculer ensuite vers les matchs programmés à 23h. L’objectif est d’éviter que le jeu familial de France 2 ne se retrouve trop frontalement concurrencé par les grandes affiches du Mondial en fin de soirée.

Trois émissions concernées

L’avancement ne concerne pas toute la saison. Il s’appliquera uniquement aux trois premières soirées : samedi 4 juillet, samedi 11 juillet et samedi 18 juillet. Après cette période, France 2 pourra revenir à une programmation plus classique, selon l’évolution de sa grille et du calendrier sportif.

Une saison très attendue pour le Fort

Cette édition 2026 marque un tournant pour Fort Boyard. Après le départ d’Olivier Minne, Cyril Féraud prend les commandes du programme. Le jeu entre dans sa 37e saison, avec une nouvelle mécanique, de nouvelles épreuves et le retour de candidats anonymes aux côtés des personnalités. La première émission est annoncée avec une équipe jouant pour ONU Femmes France. Parmi les participants figurent notamment Bruno Solo, Camille Lacourt, Isabelle Vitari, Bastiaan, Shirine Boukli et Florian.

France 2 protège son rendez-vous d’été

Fort Boyard reste l’un des grands programmes estivaux de France 2. En avançant le début de l’émission, la chaîne cherche à préserver son rendez-vous familial tout en tenant compte d’un événement sportif mondial capable de modifier les habitudes de soirée. Le choix d’avancer le jeu a pour but de garder les téléspectateurs devant France 2 en première partie de soirée, puis leur laisser la possibilité de suivre le football à 23h.