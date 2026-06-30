Zelensky accuse Moscou de rejeter la paix et se moque des difficultés de la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué la Russie, affirmant que Moscou rejetait toutes les propositions de paix tout en échouant à atteindre ses objectifs militaires en Ukraine. Dans son allocution quotidienne, il a également tourné en dérision les pénuries de carburant qui touchent désormais plusieurs régions russes.

Le chef de l’État ukrainien a affirmé que le Kremlin avait fixé, puis repoussé à quinze reprises au cours des quatre dernières années, des échéances pour prendre le contrôle de la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Selon lui, ces reports illustrent les difficultés rencontrées par les forces russes sur le terrain.

Ces déclarations interviennent au lendemain du rejet par le président russe Vladimir Poutine d’une proposition ukrainienne visant à suspendre les frappes à longue portée et à réduire l’intensité des combats. Pour Volodymyr Zelensky, cette décision démontre que Moscou refuse toute avancée vers une solution négociée au conflit.

Le président ukrainien a également estimé que Vladimir Poutine était « déconnecté de la réalité », évoquant les files d’attente observées dans certaines stations-service russes à la suite des frappes ukrainiennes contre des installations pétrolières. Selon lui, ces difficultés sont une conséquence directe de la guerre déclenchée par la Russie.

« Même un État producteur de pétrole est désormais confronté à des pénuries de carburant », a déclaré Volodymyr Zelensky, soulignant que les opérations ukrainiennes visaient des objectifs stratégiques et non des civils. Il a assuré que l’Ukraine menait des frappes « avec précision » dans le cadre de son effort militaire.

Alors que les combats se poursuivent, les échanges de déclarations entre les dirigeants russe et ukrainien témoignent de l’impasse diplomatique actuelle. Les perspectives d’un cessez-le-feu ou de négociations restent limitées, tandis que les opérations militaires continuent sur plusieurs fronts.